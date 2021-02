Los errores que no debés cometer al elegir qué estudiar

Quedarte con la primera opción

Puede suceder que a la primera ya nos decidamos sobre lo que queremos y lo que nos gusta pero no siempre es así. Para asegurar, es importante investigar hasta tener todas las opciones.

No contemplar la situación económica

¿Necesitás una beca? ¿La universidad que tenés en cuenta la ofrece? ¿Vas a necesitar trabajar durante la carrera? Es primordial hacer una planificación económica de los costos que supone estudiar una carrera universitaria.

Ceder ante la presión familiar

“Mi abuelo y mi papá son abogados, entonces no me queda otra opción”. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases de este tipo? Miles. La carrera que elegimos tiene que ver con nuestros intereses y pasiones, no con decisiones ajenas.

Seguir a tus amigos

Compartir con tus amigos una pasión es una de las situaciones más hermosas de la vida, pero solo si se da de forma natural. Las carreras universitarias son inversiones de energía y tiempo que uno hace a largo plazo, y es una decisión profundamente personal.

Elegir primero la universidad antes que la carrera

Que el campus queda cerca o que nuestros padres estudiaron en esa misma casa de estudios no sirve mucho si esa institución no nos puede ofrecer lo que buscamos para nuestro futuro. Es fundamental analizar qué es lo que queremos estudiar y por qué, y a partir de ahí elegir la universidad que nos convenga.

Recordá que hay muchos factores a la hora de decidir y que tu vida entera no depende de esta decisión. Siempre hay más oportunidades. Para ayudarte a decidir la mejor opción, llega Expo Universidades, que pretende facilitar a los futuros estudiantes una guía para elegir una carrera.

Desde el 17 de febrero, ingresando a www.ultimahora.com, se podrá ingresar a la feria virtual. Consiste en un listado de carreras o áreas de estudio con información detallada sobre las mismas y, al final, un listado de universidades que ofrecen la carrera junto con la duración de la misma e información de contacto.

Potenciá tus habilidades e intereses, estás a tiempo de elegir el futuro que vos querés.