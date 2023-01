Los emblemáticos discos que cumplen 50 años en el 2023

The dark side of the moon. El icónico disco de Pink Floyd cumple 50 años en marzo.

Entre estos se encuentra The dark side of the moon, el octavo álbum de estudio de la banda británica de rock progresivo Pink Floyd. Lanzado el 1 de marzo de 1973, con una duración de más de 40 minutos, presenta 10 canciones, en las que se abordan asuntos que van desde el tiempo hasta la muerte. Breathe (In the air), Time, The great gig in the sky, Money, Us and them y Eclipse componen el disco que es considerado uno de los más importantes de la música.

Otro álbum que alcanza su quinta década es Aladdin Sane, de David Bowie. Lanzado el 13 de abril de aquel año, es considerado como una secuela del disco anterior, de igual modo protagonizado por el alter ego del cantante, el extraterrestre Ziggy Stardust. De hecho, la crítica se refiere a la obra como el resultado de la ida del personaje a América, ya que reúne sonidos del glam, jazz, cabaret. The prettiest star, The Jean Genie, Lady Grinning Soul, Time y Aladdin Sane (1913-1938-197?) son algunos de las canciones del material.

Otro hecho aparte es la portada del disco, la emblemática imagen capturada por el fotógrafo Brian Duffy, en la que aparece Bowie con un rayo rojo y azul pintado en el rostro. La foto se convirtió en un ícono de la cultura pop y fue referenciada un sinfín de veces en películas y sirvió de inspiración para varios artistas.

El legendario cantante británico Elton John, que se encuentra en plena gira de despedida, celebra en el 2023 los cincuenta años de Goodbye yellow brick road, uno de sus discos más recordados. El material fue inspirado en los recuerdos de la infancia del cantante a través del cine de Hollywood. La canción que da título al disco, además de Bennie and the Jets, Sweet paint lady y Candle in the wind son algunos de los temas del álbum integrado por 17 composiciones.

ROCK. Otro material discográfico es Houses of the holy, de la agrupación de rock Led Zeppelin. El álbum ofrece el característico sonido clásico del conjunto integrado por Robert Plant y Jimmy Page, con tintes de funk, folk y reggae. La controversial portada con niñas desnudas que escalaban una colina llegó a ser censurada. No quarter, D’er Mak’er, The Ocean, Over the hills and far away, forman parte de las ocho canciones del álbum.

El legendario exponente del reggae Bob Marley es otro de los artistas que presentaron un disco en 1973, recordado hasta hoy día. Se trata de Catch a fire, que elevó a nivel internacional la fama del cantante. El disco, que se volvió representativo del género jamaicano, contenía 9 canciones, como Concrete jungle, No more trouble, Slave driver, Stir it up, 400 years, entre otras.

Entre los exponentes de Sudamérica se destaca la gran figura de la música brasileña Tim Maia, que lanzó su cuarto álbum de estudio en 1973, nuevamente con título homónimo. El cantante presentó canciones que se volvieron clásicas, algunas cantadas en portugués y otras en inglés, con temas como el desamor, añoranza y desilusión, entre ellos los temas Over again, Réu confesso y Gostava tanto de voce.

