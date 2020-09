Los dardos contra Trovato

Otro round se vivió ayer en la lucha de Marco Trovato, presidente del Olimpia, vs. la demanda de una persona anónima hecha en enero ante la FIFA por presunto amaño de partidos.

Medios de comunicación de Horacio Cartes hicieron públicas las presuntas comunicaciones entre Trovato y una persona de nombre Édgar Troche, el supuesto encargado de contactar y amañar los partidos con jugadores y árbitros. El grado de amaño pasaría no solo en partidos de Olimpia, sino en partidos de rivales de Olimpia, para que los resultados lo favorezcan. Según trascendidos, las capturas de pantallas de WhatsApp de las supuestas conversaciones serían parte de la carpeta que en enero se envió como denuncia a la FIFA. Además, aparece un cheque firmado presuntamente por Trovato a nombre de Troche para el pago de los “favores”.

Recordemos que la denuncia se realizó vía escribanía, luego se pidió correr traslado a FIFA, Conmebol y APF. Al correr traslado a FIFA y la apertura de las investigaciones, Trovato se enteró de esta acusación en su contra.

Respuesta. Trovato, vía redes sociales, respondió a todas estas acusaciones, con un mensaje donde da a entender que todo esto sería una movida tras la negativa que FIFA podría dar a esta denuncia.

“Como no llegó la bomba de Suiza, perdieron la paciencia, todo a su debido tiempo”, apuntó Trovato en Twitter, ya que, según trascendidos, ayer debió salir un fallo de FIFA sobre aquella acusación.

DINERO OSCURO. En otro tuit, Trovato expresó: “¿Quieren saber por qué? Porque no nos callamos y no lo vamos a hacer. El único club que levantó su voz contra dinero oscuro y pidió el Fair Play Financiero es el blanco del ataque. ¡¡¡En octubre pedimos Fair Play Financiero y pocos días después se inicia el ataque !!!”, apuntó, sobre lo que él cree que es un ataque sistemático, “complot y compras de pruebas falsas”, cosa que lo adelantó el miércoles a Monumental 1080 AM.