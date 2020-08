“Los criterios no son similares”

Quedaron sinsabores del duelo entre Sol de América y Cerro Porteño. No solo porque el DT Sergio Órteman no encuentra la fórmula para el triunfo, sino porque la jugada de posible penal el árbitro Éber Aquino ni siquiera la consideró (mano de Duarte tras despeje de Arzamendia).

“Los criterios de los árbitros no son similares, para mí fue penal y no sancionaron”, manifestó el titular de Sol de América, Miguel Figueredo, en la 1080 AM en FALG. Aseguró que esa misma situación se había dado en otro encuentro (12 de Octubre vs. Guaraní, en Itauguá), donde se cobró la pena máxima, por ello Miguel Figueredo ratificó que “existe falta de criterio”.

En cuanto a Órteman, adiestrador que tomó las riendas del equipo desde la fecha 10 (1/8/2020), bajo su mando no ha conseguido sumar de a tres; de los cinco partidos jugados perdió dos y empató tres, siendo local en cuatro oportunidades.