Los cartistas quieren sacar a Friedmann del Senado

“Insistimos con el respeto a la voluntad popular, no solamente el juramento de Horacio Cartes, sino que se cumpla lo que establece la ley, el Código Electoral, en el Senado, que tarde o temprano la historia le va a pasar la factura a esta Cámara. No pueden tener dos senadores mau, todo lo que hoy resuelva el Senado prácticamente no tiene validez teniendo en cuenta que tiene dos senadores que no reúnen los requisitos”, sostuvo el titular de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, al ser requerido sobre el punto.

El legislador se refirió de mau a Rodolfo Friedmann, quien juró en vez de Cartes; y a Mirta Gusinky, quien juró en vez de Nicanor Duarte Frutos.

Alliana manifestó que del juramento de Cartes “ni se habla” dentro de la bancada colorada y que solo se trata de una intención que tienen algunos colegas suyos.

“Es una simple expresión de deseo de los parlamentarios que trasladaron la queja, el clamor, el pedido de la ciudadanía, más de 500.000 votos en las internas y más de 700.000 votos en las elecciones generales que le votaron a Horacio Cartes y quieren su juramento, así como el juramento de Nicanor Duarte Frutos. No sé si hay condiciones o no, pero no hay votos”, admitió.

A lo expuesto por Alliana, sus demás colegas cartistas dejaron en claro que no piensan rendirse y ayer en plena sesión exigieron que acabe la “usurpación” y que Cartes ocupe la banca que ganó en las elecciones generales, en las que se presentó como candidato sin haber renunciado a la presidencia de la República.

El diputado Basilio Núñez aprovechó el estadio de oradores de la sesión para pedir que el Senado permita a Cartes jurar y que, de concretarse, dejará fuera a Friedmann.

Núñez denunció “el robo a la soberanía popular” y expuso publicaciones de medios de comunicación del Grupo Cartes como prueba de ello. Además, destacó la gestión “transparente” de su gobierno.

“La persona que va a crear inestabilidad fue quien bajó el precio del combustible, del pasaje, del gas, que aumentó las reservas internacionales. Por eso esta bancada, el día del informe de gestión, se hizo sentir. Tenemos dos personas que están usurpando el lugar de los electos. No le dan la posibilidad siquiera a los suplentes de jurar”, añadió.

Recordó que la Corte Suprema de Justicia falló a favor de que Cartes sea candidato a senador. “El artículo 247 de la Carta Magna dice que la Corte debe interpretar la Constitución”, dijo.