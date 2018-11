Los Bacchetta controlan órganos que regulan a jueces y fiscales

El mandato del actual presidente del JEM, Cristian Kriscovich, vence recién el 19 de diciembre, pero este martes Bacchetta, representante del Senado ante el JEM, logró anticiparse, y con apoyo de los representantes políticos que integran el JEM y la ausencia de otros, logró asegurarse la presidencia del citado órgano para el periodo próximo.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es un órgano manchado por los escándalos protagonizados por su ex presidente y ex senador colorado Óscar González Daher, quien se vio involucrado al igual que otros en un esquema de tráfico de influencia y extorsión desde dicha institución.

La función del JEM es juzgar las denuncias que se presentan contra jueces y fiscales y tiene la atribución de suspenderlos o destituirlos de sus funciones, lo cual fue utilizado en muchas ocasiones para perseguir y eliminar a quienes osaban procesar a políticos.

el consejo. En el Consejo de la Magistratura (CM) es Claudio Bacchetta el presidente, hermano del senador Enrique Bacchetta, próximo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Este órgano tiene a su cargo la evaluación y selección de quienes ocuparán cargos de jueces y fiscales, así como elabora las ternas de candidatos a ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de fiscal general del Estado, lo que le hace sensible a lo que implica el manejo de la Justicia en el país.

Claudio fue electo representante de los abogados en el Consejo de la Magistratura, pero también está vinculado al Partido Colorado al igual que su hermano Enrique.

Varios abogados cuestionan el rol de los Bacchetta y los acusan de manejar los hilos de la justicia a través de su influencia. El ex diputado colorado y ex dirigente del Unace Luis Villamayor acusó a Enrique de ser quien ubicó a Raúl Fernández Lippmann en el JEM, uno de los principales acusados en el escándalo de los audios filtrados.

El abogado Juan Sosa Bareiro también es otro que dijo que Bacchetta tuvo fuertes influencias en la clase judicial.

Enrique quiereser presidente de la República

El senador colorado Enrique Bacchetta salió al paso de las críticas por su designación a la titularidad del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM). Dijo estar abocado a trasparentar el órgano judicial y además admitió tener aspiraciones de ser presidente de la República.“Siempre hice lo correcto, y así seguirá. Podrán haber personas que no me conocen y quieran escracharme, pero solamente los que hacemos algo tenemos gente que nos quieren y otras que dicen cosas de nosotros”, dijo Bacchetta a Monumental 1080 AM.Ante la consulta, se mostró motivado por la idea de postularse a titular del Poder Ejecutivo. “Eso puede depender del tiempo, espacio y situación, pero sí, me gustaría. Si tengo la oportunidad de tener un equipo, ¿por qué no?”, manifestó.