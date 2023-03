Los aprietes en el JEM llegan hasta las amenazas de muerte

“Hay una especie de persecución para aquellos que hablan. Algunos fiscales y jueces me hablaron que hay hasta amenazas de muerte... Lo que estoy haciendo es para que la ciudadanía conozca la realidad y que necesitamos de la transparencia judicial”, manifestó el senador a la 1080 AM.

Santa Cruz denunció públicamente en la última sesión del CM al actual presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), César Diesel, a los diputados Hernán Rivas (HC-ANR) y Rodrigo Blanco (PLRA, actual presidente del JEM), y al consejero Jorge Bogarín, recientemente designado como “significativamente corrupto” por los EEUU, de formar parte de una rosca de aprietes y recaudaciones.

Bogarín es señalado particularmente por un caso donde separó como miembro del JEM a un fiscal que investigaba a Vicente Ferreira, también designado “significativamente corrupto”, que aparece en fotos junto a él.

testimonios. Santa Cruz afirmó en el pleno y en Radio Monumental que varios fiscales y jueces mencionaron los nombres de estas personas como parte del esquema denunciado.

“El sistema de aprietes que comenzó en la época de (Óscar) González Daher se mantiene. Hablando con los jueces y fiscales de todo el país, ellos cuentan todo eso, y es hora de transparentar. Yo cuando juré ante la Constitución Nacional mi misión fue transparentar todo el sistema judicial para dar seguridad jurídica y desarrollo a este país”, manifestó.

Santa Cruz expresó que su denuncia la hizo públicamente de manera responsable y mencionando los nombres y apellidos de los involucrados, indicando que si los mismos se sienten agraviados, tienen los conductos legales para desmentir.

“A mí personalmente no me llamaron... En la vida ya pasé de todo y estos señores no me van a asustar”, respondió ante la consulta de si fue contactado por algunos de los que señaló en estos días, o si fue amenazado.