Los Alfonso celebran sus 30 años con disco doble y en modo virtual

30 años 30 canciones se titula el material discográfico que los hermanos Rosa María, Antonio y Aníbal Alfonso prepararon para celebrar las tres décadas de trayectoria artística de su grupo Los Afonso. El espectáculo de presentación, que fue postergado por la pandemia, será este sábado 28, a las 21:00, vía online.

El show se podrá disfrutar de manera virtual y gratuita para los seguidores del grupo, a través de la página de Facebook de Los Alfonso. Además, se contará con la participación especial del Ballet Acuarela Paraguaya. “Este disco es un sueño cumplido (...). Acá tratamos de juntar todo lo que era el trío y un recuento de toda la trayectoria del grupo”, cuentan los hermanos, a quienes acompañan actualmente una nueva generación de Alfonso: Jimmy, Jesús, Gustavo (h), Juan José y Pedro, además de los hermanos Ezequiel y Adrián Oviedo. “La expectativa es grande, acrecentada por este tiempo de pandemia en el que actuamos en contados escenarios, por eso es un privilegio para nosotros realizar este concierto para nuestro público desde el teatro del CPJ y llegar a los hogares de cada uno de los que siempre nos apoyaron. Todos estamos ansiosos de que llegue este momento”, señala Rosa María, una de las figuras representativas del grupo, que también fue homenajeado por la AIE por los 30 años de trayectoria. En algún momento los Alfonso pensaron que no podrían presentar este disco doble. “Dudamos, porque el disco debió ser lanzado el 9 de mayo con todo nuestro público, pero a partir de marzo la pandemia no nos dio un horizonte seguro. Blue Caps fue nuestra casa casi un año y como ya estamos por cumplir 31, nos pusimos las pilas gracias al apoyo de mucha gente empezando por los productores, amigos, auspiciantes”, comenta la artista. ESPECIAL. Con el sello discográfico de Blue Caps Producciones, el anhelado disco doble ve la luz tras un arduo trabajo que empezó a gestarse con el anterior director de la discográfica, don Aníbal Riveros (+), quien será homenajeado en la oportunidad por haber sido parte importante de la larga carrera de la agrupación. Otro homenajeado de la noche será el fundador del grupo, Gustavo Alfonso (+), a quien se podrá escuchar en dos canciones, gracias a la tecnología. Se recopiló la voz de Gustavo para que esté presente, “lo que hace que este sea un disco muy especial”, expresan los hermanos, al agregar que Gustavo les acompaña “desde otra dimensión”. El disco fue grabado durante el año 2020, en los estudios de Blue Caps Producciones, bajo la producción de Walter Riveros y con el trabajo técnico de Héctor Zacarías Benítez, sobre una idea de Marlene Sosa Lugo. El disco doble estará disponible desde el lunes 30 de noviembre, en Blue Caps. RAÍCES. Recopilar solo 30 canciones no fue fácil para los hermanos, pero sin duda están las que marcaron el inicio de su carrera. “Este disco es especial porque no fue fácil seleccionar las canciones y grabarlas (hay dúos, tríos, cuartetos, quinteto, instrumentales), en una integración de todos los que hoy componemos el Grupo”, indica Rosa María. El material discográfico tiene canciones para toda la familia; madre, padre, amigos, además del citado homenaje especial al “querido Gustavo” así como polcas, guaranias, rasguido doble y temas románticos, comentan Antonio, Aníbal y Rosa María. Es precisamente el no alejarse de sus raíces lo que le ha servido al grupo para mantenerse vigente, además de los constantes ensayos e inversiones realizadas. Los Alfonso tiene sus orígenes en la tradición familiar. Nacieron en Yhú (Caaguazú), y son hijos de María Angélica Chávez y de un gran artista guaireño, Simeón Alfonso (ganador del Festival del Lago Ypacaraí en 1981). Gustavo, Antonio y Aníbal, de adolescentes, ganaron el Festival de la Raza en 1985, y a su llegada a Asunción, fueron recibidos en 1988 por Rigoberto Arévalo. De su mano, los espacios artísticos les dieron oportunidad de afianzarse como cantantes. Hace 20 años se unió a ellos otra hermana, Rosa María; y como cuarteto siguieron los éxitos. En 2012 partió Gustavo Alfonso y la pausa se hizo obligatoria; sin embargo, el público pidió el retorno y Los Alfonso decidieron volver a los escenarios, el lugar donde más felices son.





Repertorio

Música paraguaya: Pyhare, Mitã’i churi, Viva el Paraguay, Ehendu che purahéi, Mi perdón, Florcita misteriosa, Máva ykérepa reime, Che sy poraitépe, Cerro Corá, Oga’i che vy’a hague, Kuarahy reike, Isla Sacã (Arpa), A mi Roque González y Clavel pytãite. Se suma una selección de rasguido doble: Despierta mi Angelina, A mi estrella lejana y Cielo de ñandutíes.



Temas internacionales: Hermano, Soledad, América, Cucurrucú Paloma. Selección de rasguido doble: No importa, Puente Pexoa y Martín Pescador; No me queda más, Bañado Norte, Eres divina. Selección de baladas, Carusso, Como no creer en Dios, Viejo mi querido viejo, Balada para Adelina (arpa paraguaya), Amigos y Volverás mi amor.