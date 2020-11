Los 60 años de la camaleónica Tilda

Katherine Matilda Swinton nació en Londres pero sus orígenes se encuentran en Escocia, donde tiene su residencia, cerca de Inverness, con sus hijos y su pareja, el artista alemán Sandro Kopp, de 42 años.

Su porte atípico, elegante y andrógino hace que con frecuencia se la perciba como una persona distante. Una supuesta frialdad que no es tal, según aseguran quienes la conocen bien, que destacan el entusiasmo arrollador que la actriz despliega en todos sus trabajos.

A estas alturas, la intérprete británica cuenta con la adoración de directores, crítica y audiencia, y su versatilidad le ha servido a lo largo de 35 años para meterse en la piel de todo tipo de personajes con sobrada solvencia, desde bruja blanca a sicoanalista octogenario.

Hija del séptimo Lord de Kimmerghame, el escocés John Swinton, y la australiana Judith Killen, fue educada en elitistas internados ingleses para la alta sociedad británica, donde se hizo amiga de la malograda Diana Spencer –que luego se convertiría en princesa de Gales–, y se licenció en Políticas en la universidad de Cambridge.

Inicios. En 1984 dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación, en la Royal Shakespeare Company y desde entonces su carrera no ha hecho más que avanzar, tocando prácticamente todos los registros interpretativos. Su debut oficial lo propició Derek Jarman, en 1985, con la cinta Caravaggio. Con él continuaría trabajando y produciendo otros siete títulos más, entre ellos Eduardo II, por el que Swinton ganó la copa Volpi a mejor actriz en la Mostra de Venecia de 1991. Swinton siempre menciona a Jarman al explicar su dedicación a esta industria: “Él es la razón por la que yo soy actriz. Fue una experiencia muy profunda. No me puedo imaginar otra relación como ésa porque fue única y, además, mantuvimos una estrecha amistad. Conocerle fue una de las grandes bendiciones que he tenido”, ha dicho del director.

Tributo. Para celebrar el 60 cumpleaños de la actriz, el canal de televisión por suscripción TCM emitió durante todo el día algunas de las películas más renombradas de la artista. Entre ellas figuran Solo los amantes sobreviven, Flores rotas, Tenemos que hablar de Kevin, El ladrón de orquídeas, El curioso caso de Benjamin Button, entre otras. EFE