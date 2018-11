Los 4 hospitales cabecera del Este serán sometidos a una revitalización

Esta semana arquitectos de la binacional, luego de un recorrido final, presentaron planos para la validación de las reformas por parte del Ministerio de Salud Pública.

Entre los trabajos a realizase se menciona el cambio de techos antiguos de tejas con goteras por techos de chapa trapezoidal termoacústica. La dotación de nuevos paquetes de servicios higiénicos sexados y exclusivos para personas con discapacidad.

En las áreas de espera, la idea es cubrir los espacios para proteger a la gente en días de frío y lluvia abiertos. Así también construir baños en sectores de urgencias, coberturas para acceso de ambulancias con sala de estar para conductores, ampliación de consultorios con sus respectivos baños, ampliación del sector de estar médico, aéreas de estacionamiento, dormitorios para residentes y depósitos cerrados, entre otros.

Los arquitectos María Liz Velázquez y Carlos Fleitas, de la División de Planificación y Proyectos de la binacional, recorrieron los hospitales con planos en mano para mostrar al director de Hospitales Especializados, doctor Julio Borba, del Ministerio de Salud, los avances que se han tenido en los últimos 15 días luego de las últimas modificaciones que se hicieron con los directores distritales, según las prioridades de cada uno.

MODIFICACIONES. Se realizaron algunas últimas modificaciones sugeridas por Borba para poder tener el proyecto finalizado y empezar con las obras cuanto antes en los hospitales distritales, mientras que en el Hospital Regional de Ciudad del Este ya se iniciaron las reformas por ser una situación de emergencia

El doctor Hugo Kunzle, director de la Décima Región Sanitaria, valoró el trabajo que permitirá introducir una serie de mejoras en la estructura edilicia de los hospitales que tienen más de 20 años, ya que necesitan crecer en infraestructura a la par que crece la población de los distritos más poblados del Alto Paraná.

Aseguró que serán beneficiados tanto los usuarios como los profesionales de blanco, porque tendrán mejores condiciones de trabajo y así permitir brindar un mejor servicio a la comunidad.

Explicó que una vez aprobadas las modificaciones introducidas al proyecto de obras por parte del Ministerio de Salud, se prevé la culminación de obras en tres meses, sin que los servicios se vean resentidos en la atención, es decir, ninguno dejará de funcionar mientras dure el proceso de revitalización.

DEMANDA. “La intención es mejorar el servicio. Reorganizar lo ya existente y crecer un poco más. Lo propio también estamos planeando hacer en la parte de internado. Hay pacientes que no pueden ser operados por falta de cama. Esas cosas queremos tratar de subsanar con esta oportunidad que se presenta”, refirió por su parte el doctor Carlos Insaurralde, director del Hospital de Hernandarias.

“Hay que crecer en recursos humanos”

El hospital de Hernandarias creció mucho a través de los años, sobre todo en demanda de necesidades de la gente, dijo el director. “Hay momentos en que el hospital queda chico, nos vemos en apuros por la enorme demanda en los distintos servicios, no solo en urgencias, y en base a eso tenemos que trabajar”, añadió. El profesional acotó que no solo hay que prever el crecimiento en infraestructura sino también en recursos humanos. “Por eso, cuando se acercó la gente del ministerio planteamos que una cosa vaya de la mano de otra. No sirve de nada hacer un edificio de 3 pisos si no tenés personal que atienda. Ahora nos organizaremos con la Itaipú y el ministerio para mejorar los servicios”, precisó.