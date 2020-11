Los 25 mejores intérpretes del siglo XXI

Entre estos aparecen Denzel Washington, Isabelle Huppert, Keanu Reeves, Nicole Kidman y Daniel Day-Lewis, este último, el único actor en haber ganado en tres ocasiones el Oscar a Mejor Actor, por sus interpretaciones en las cintas My left foot (1989), There will be blood (2007) y Lincoln (2012).

La lista prosigue con Toni Servillo, Zhao Tao, Saoirse Ronan, Viola Davis y Song Kang Ho, uno de los protagonistas de la exitosa cinta que arrasó en los premios Oscar de este año, Parásitos, dirigida por Bong Joon Ho, con quien el actor surcoreano colaboró varias veces, en filmes como Memories of murder (2003), The Host (2006) y Snowpiercer (2013).

Integran también la selección: Julianne Moore, Oscar Isaac, Michael B. Jordan, Tilda Swinton y Joaquin Phoenix, quien a pesar de sus varias nominaciones anterior, recibió este año su primer Oscar de mejor actor, por su interpretación en la cinta Joker (2019).

Asimismo, figuran Kim Min-hee, Alfre Woodard, Wes Studi, Rob Morgan y Mahershala Ali, este último, dos veces ganador del Oscar de Mejor Actor de Reparto, por sus interpretaciones en las películas Moonlight (2016) y Green Book (2018).

Cierran la lista Catherine Deneuve, Melissa McCarthy, Willem Dafoe, el mexicano Gael García Bernal y la brasileña Sonia Braga.