López resaltó virtudes del Albo para vencer a Olimpia

El entrenador de Nacional, Hernán Rodrigo López, refirió en Fútbol a lo Grande (1080 AM), detalles acerca de la victoria de su equipo frente a Olimpia por 2-1.

“Una de nuestras preocupaciones era el juego aéreo, ellos tienen jugadores de mucha talla, como Richard Ortiz, Roque Santa Cruz y Antolín Alcaraz, pero nos sentimos cómodos ayer con la pelota quieta”, argumentó el estratega a lo que sumó: “Olimpia presionó más en el segundo tiempo, pero mantuvimos bien la concentración, la diferencia estuvo en el primer tiempo”.

López también valoró el rendimiento del ofensivo Carlos Arrúa, su generador de fútbol, polifuncional y goleador, que se desempeña cerca del histórico Cristian Riveros. “Arrúa es un futbolista que puede ocupar distintas posiciones, puede arrancar de media punta, o ir a uno de los costados. Ayer arrancó cerquita de Cristian, un poco más adelantado, y tuvo su momento, ya que terminamos en el segundo gol con una gran contra y una excelente definición de Arrúa”, refirió el uruguayo.

Con su triunfo, Nacional acumuló 12 unidades en la tabla del Clausura y se ubicó en la quinta posición. Le sacó tres puntos de diferencia al Franjeado en la lucha por acceder a la Libertadores.



3 triunfos sobre Olimpia suma en la temporada Rodrigo López con Nacional. Venció por 4-1, 2-1 y 2-1.



Siente comodidad

“Contra Libertad y en otras ocasiones me ubicaron en función de doble 6, dependiendo del tipo de juego me gusta arrancar desde allí con la pelota”, expuso Carlos Arrúa acerca de su función, a lo que sumó: “Con la pelota, por el tipo de partido, me sentí muy cómodo”.