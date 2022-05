Loida Liuzzi, una paraguaya en busca de sus sueños

Loida Liuzzi es una guitarrista y deportista paraguaya, fiel amante de la música, fanática de la guitarra y con un profundo espíritu rockero. Este año lanzo su primer álbum titulado The Journey (El Viaje).

“La idea de grabar un álbum de composiciones mías en guitarra eléctrica me comenzó a dar vueltas en la cabeza desde que me enamoré de la música instrumental de guitarra, escuchando Steve Vai, Joe Satriani, Greg Howe, Andy Timmons y otros artistas hace más de 10 años. Siempre sentí que este era el tipo de música que más conseguía cautivarme”, comenta la interprete, quien se hizo más conocida en pandemia luego de que Alejandro Sanz compartiera uno de sus covers en sus redes sociales.

The Journey se compone de seis canciones instrumentales de guitarra eléctrica de autoría propia, que hacen alusión a las etapas de vida desde la infancia.

Su primer acercamiento con la guitarra, viendo tocar a su padre, hasta su acercamiento con los deportes, el cual la ayudá de gran manera a ordenar su vida. Cada tema se acompaña de un videoclip grabado en locaciones de Asunción como su Home Studio, y Estados Unidos, como el Gran Cañón y el estudio de Marco Minnemann en California.

“Los temas los compuse con ayuda de Ale Duarte y la importante colaboración de Brian Halaburda en teclados y arreglos. Las baterías las grabó Diego Riveros y luego tenemos a los invitados especiales”, agrega.

Entre sus colaboraciones para este material se encuentra el guitarrista Greg Howe, quién ha tocado a lado de Michael Jackson. “Con Greg grabamos Little Big Things y What Really Matters. También colaboraron Marco Minnemann, Pete Thorn, Daniel Trébol y Sol Pérez”, refiere.

EMBAJADORA KIESEL

Liuzzi es la primera paraguaya en ser Endorser de la marca americana de guitarras Kiesel, con las cuales a trabaja desde hace más de un año. En su poder cuenta con cinco guitarras de la firma todas diseñadas por ella misma.

Entre sus referentes tiene a grandes referentes de la música, pero su primera inspiración es su padre, luego Michael Jackson, Jennifer Batter y en el campo de deporte tiene como estandarte a maratonista Eliud Kipchoge, la triatleta Lucy Charles o el ultracorredor Kílian Jornet. “Todos ellos tienen una filosofía de vida con la que me identifico muy cómodamente y siempre me inspiran a dar lo mejor de mí”, explica.

PROYECTOS

Entre sus próximos proyectos figuran viajar, concretar algunos contratos y porque no hacer una gira. Para finalizar, espera que todos los jóvenes sigan sus sueños “Conviertan sus sueños en realidad, que si se puede, pero no ocurrirá de manera milagrosa ni de la noche a la mañana, es difícil y hay que ser perseverante y organizado. No se trata solo de sentarse a tocar guitarra cuando a uno le da la gana, hay que estudiar de manera ordenada. Hay que practicar aun cuando no tenemos ganas y cuidar todas las aristas que hacen a un artista”, refiere.

Agrega que en estos tiempo de redes sociales la imagen es fundamental y hay que cuidar lo que se ve tanto como lo que se escucha. “Ya no basta con subir a las redes un video con mala calidad y esperar un milagro, hay que cuidar la calidad del audio, la calidad de la imagen, la iluminación, el vestuario, la imagen personal, todo es importante. Pero sin olvidar que siempre lo más importante es el arte, en mi caso la música y los invito a seguirme en redes y visitar mi página web es loidaliuzzi.com”, finalizó.

Para saber más

Álbum: The Journey (El Viaje)

Artista. Loida Liuzzi.

Canciones. 6 temas propios.

Colaboradores: Greg Howe, Marco Minnemann, Pete Thorn, Daniel Trébol y Sol Pérez.

Redes Sociales: Facebook e Instagram Loida Liuzzi y página web es loidaliuzzi.com