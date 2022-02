“Lo que parecía leve o afectaba poco a niños, está descartado”

–Este virus tiene la particularidad de cambiar, el virus muta. Actualmente, como esta variante es de alta transmisión, cuantos más niños tengan la infección, mayor es la probabilidad de que un grupo desarrolle la forma grave; incluso sin que tenga una enfermedad de base. Y, si no está vacunado, mayor tiempo el virus permanece en el organismo y así le damos la posibilidad de que siga mutando. Es sobre todo la mutación del virus lo que hace que actualmente se estén infectando más los niños.

–¿Cómo persuadir a los que se resisten aún a la vacuna?

–Con la aplicación de las vacunas hay una mayor protección para las formas graves de la enfermedad, pero no evita la transmisión. Pero sí se ha visto que aquellas personas vacunadas –incluidos los niños vacunados–, durante menor tiempo transmiten el virus. Eso es lo que nosotros buscamos con esta vacunación en todas las edades: hacer que disminuya la transmisión. Porque esta nueva variante ómicron su tasa de transmisión es altísima. Entonces, vamos a tener brotes frecuentes si la población no está vacunada en el porcentaje que sea más del 80%, y es lo que buscamos.

–¿Por qué es importante que los niños y niñas lleguen vacunados a la escuela?

–Así como ocurre con los adultos, en los niños que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, asma, obesidad o incluso diabetes, son muchos más propensos a que puedan producir las formas graves. No es que es más leve en el niño, sino que, a diferencia de los meses anteriores, como que la cuarentena hizo que nuestros niños estén menos expuestos. Pero ahora sabemos que nuestros niños necesitan socializar porque el bienestar no es solo evitar infecciones, sino que tiene que ver mucho con la salud mental y eso se ve afectado en este tiempo de pandemia.

–Este síndrome inflamatorio multisistémico (SIM), ¿cree que afecta por igual a los niños sanos, o solo a quienes padecen de patología de base?

–El año pasado tuvimos 146 niños que llegaron a hacer este síndrome y el 80% tenía algo de base; pero un 20% era completamente sano. Por eso también tenemos que desmitificar y no decir que en los niños se transmite menos o que es más leve. En realidad, hay un riesgo latente y eso es lo que buscamos con la vacunación en esta franja etaria, porque el riego del no vacunado es que adquiera la enfermedad y pueda requerir internación o terapia. Porque una vez que el niño se infecta puede llegar a tener entre tres y cuatro semanas después este síndrome inflamatorio multisistémico, que es grave.

–Hay niños asintomáticos que se internaron al mes como efecto del pos-Covid.

–Lo que aparentemente parecía algo leve o que afectaba poco a los niños, actualmente está totalmente descartado: es igual de grave para aquel que no está vacunado y es una estrategia más la vacunación. Con este virus, sobre todo, el uso del tapabocas y el distanciamiento en lugares cerrados y el lavado de manos hacen el complemento de protección.

–Los niños internados son hijos de padres no vacunados. ¿Por qué pasa esto?

–Eso es lo que está pasando con esta variante que es mucho más transmisible. En los meses anteriores, con otras variantes, el adulto no vacunado –que se infecta– llegaba a la casa y, por tomar las precauciones, no llegaba a contagiar a sus hijos. Sin embargo, con esta variante si es que no está vacunado es muy alta la probabilidad de que toda la familia adquiera la infección.

–¿De qué modo se podrán beneficiar con la inmunidad de rebaño los lactantes y pequeños que queden sin vacunas? ¿Qué porcentaje de la población se debe vacunar para el efecto?

–Realmente todavía no está demostrado que esta vacunación contra el Covid produzca esa inmunidad. Lo que sí está demostrado es que si estás vacunado tenés menor tiempo el virus dentro de tu organismo. Entonces, disminuye la probabilidad de que, si tenés un bebé, por ejemplo, le puedas transmitir el virus a ese bebé. Sin embargo, si vos no estás vacunado y con esta variante que se replica muchísimo y que transmite, por más de que tomes cuidado tu bebé sí o sí se va a infectar.

Un poco viene por ahí. Acorta muchísimo el tiempo de que el virus esté dentro del organismo, si la persona está vacunada. Así se benefician los bebés sobre todo porque no se les va a transmitir. Pero la inmunidad de rebaño todavía se está estudiando.

–¿A qué cantidad de infantes de 5 a 11 años se prevé vacunar?

–Ya que actualmente contamos con 500.000 dosis que necesitamos dividir para dos dosis para tener mejor cobertura y efectividad de la vacuna, queremos llegar entonces por lo menos en dos semanas a estos 250.000, mientras esperamos las vacunas que tienen que ir llegando.

–¿Qué pasará con los menores de 5 años? ¿Se incluirá en la campaña a los de 3 y 4 años como en Chile o Argentina?

–Sobre todo es el acompañamiento de la evidencia, la experiencia que hay en los países que están implementando. Pero también algo que nos ocupa mucho y por eso instamos a la población, es que se sigan vacunando los adultos y, sobre todo, los mayores de 60 años. Los que fallecieron esta semana casi el 50% no se vacunaron entre los mayores de 60 años. Entonces, un adulto no vacunado es igual a un niño que también puede tener la infección de Covid; o sea, va muy de la mano. Por eso instamos a que las familias, todas se vacunen.







Perfil

Zully Suárez

Médica pediatra e infectóloga, egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Desde 2005 trabaja en el Ministerio de Salud. Estuvo en el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y en el Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida. Ahora se desempeña como directora de la Dirección de Salud Integral de Niñez y Adolescencia.



