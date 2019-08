Bajo el concepto Wherever she goes, nature grows se presentó la nueva colección de la marca Rapsodia. Cada prenda fue inspirada en los rincones de la India, las cuales van acompañadas con texturas, colores y la incomparable ligereza de sus lienzos. En la ocasión invitadas especiales disfrutaron de un brunch en el local ubicado en el segundo nivel del Paseo La Galería. Al evento asistieron influencers de la marca y clientas que pudieron apreciar toda la nueva colección.