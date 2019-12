“Lo importante: No incidimos en el juego”

Éber Aquino, árbitro principal de la final de la Copa Paraguay, analizó el desempeño del cuerpo arbitral, que tuvo por primera vez la colaboración del VAR. “Lo más importante fue que no incidimos en el juego”, sostuvo.

Asimismo, aseguró que quedaron conformes con el trabajo. “Rompimos el hielo con el uso de la tecnología, nos ayudó bastante la capacitación que veníamos teniendo”, mencionó el juez.

Sobre el uso de la herramienta, indicó que no perdieron mucho tiempo en las tomas de decisiones e impartieron justicia con respecto al penal, que mediante el VAR no fue sancionado. “Ahí vi claramente que no le pega en la mano (a Cristian Riveros)”, señaló.

BUENA EXPERIENCIA. Por su parte, Mario Díaz de Vivar, árbitro encargado del VAR, aseguró que fue una experiencia “realmente linda”.

Agregó además que siempre hay cosas por corregir y que deben estar preparados para estar en ambas partes. “Así aprendemos más”, expresó. No obstante, sobre el penal, Díaz de Vivar, sostuvo que Aquino tardó “un poquito” para tomar la determinación.