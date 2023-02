Lo cambian “desde la playa”

Tacuary, después de la derrota 1-2 ante Guaireña FC en el desarrollo de la segunda fecha del Apertura, terminó despidiendo a su director técnico, Robert Pereira, y en su reemplazo nombró a Carlos Humberto Paredes.

En diálogo con Fútbol a lo Grande, ayer, Pereira no se guardó nada y manifestó su malestar tras su salida. "Hablé con Regis Marques (gerenciador del club) y me dijo que mi salida se dio porque perdimos contra dos rivales directos y que no manejamos el proyecto de Sub 19. Pero es una cosa totalmente fuera de lugar porque yo le venía informando todo".