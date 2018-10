Lluvias causan pérdidas por USD 10 millones a comercios

Este dato se desprende de un estudio realizado por la consultora del economista Manuel Ferreira para la Universidad Católica en el marco de un programa desarrollado por el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt) y difundido por la Cámara Nacional de Comercio y de Servicios del Paraguay (Cncsp). “La falta de inversión en desagües pluviales y la inexistencia de planes de contingencia ante tales fenómenos climatológicos, exacerba el efecto de los raudales y las eventuales inundaciones de avenidas y corredores comerciales, lo que limita seriamente el normal desempeño de las actividades de la población, por lo que sus efectos tienen consecuencias devastadoras en las ventas de los comercios”, reza el informe difundido por la Cncsp.

Falta infraestructura. César Armele, directivo de la Cncsp, explica que la falta de infraestructura adecuada es la que conspira en contra del comercio, porque la mayoría de las personas restringen su movilidad cuando hay mal tiempo, tanto porque corre el riesgo de que su vehículo sea arrastrado por los intensos raudales o que su integridad física esté amenazada por la inseguridad que implica no contar con paradas protegidas para esperar una unidad del transporte público de pasajeros. “Esto hace que el nivel de exposición de la gente sea muy grande, con respecto tanto a su integridad física como a su salud, lo que le lleva a restringir sus actividades normales y eviten salir a la calle, menos aún a realizar compras. Incluso, evitan irse a establecimientos comerciales que no cuenten con estacionamiento bajo techo y todo eso conspira contra las ventas. La gente no consume (o consume menos) y eso implica una menor actividad económica”, explica Armele.

El directivo de la Cncsp alegó que el informe corresponde a un año de estudio y se realiza basándose en un cálculo de la disminución de las ventas en función a la falta de infraestructura necesaria para que la gente pueda movilizarse aun cuando llueve y esa pérdida de la venta se estima en el monto mencionado.

“Este tema está supeditado a las obras de infraestructura del desagüe pluvial y a las paradas de ómnibus, que otorguen cobertura y protección real a las personas que utilizan el transporte público de pasajeros, para que puedan bajar, subir y esperar ómnibus con comodidad, cubiertos y no tan expuestos ni a la lluvia ni a los raudales”, explicó.

Armele indicó que con este y otros estudios que encararán en el futuro, la Cncsp busca promover la actividad económica e ir eliminando todos los obstáculos que limitan la actividad económica. “El comercio otorga más oportunidades de empleos a la gente, por lo que se pueden corregir algunas cosas para lograr aumentar la actividad económica”, dijo.