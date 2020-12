Llueven críticas a los jugadores y al técnico

Pedro Balotta, miembro de la Comisión Directiva, es una de las voces más críticas desde la dirigencia franjeada. Tras el clásico, responsabilizó más a los jugadores que al técnico, pero consumada la derrota ante Guaraní ya disparó contra el adiestrador.

“Creo que también pasa un poquito porque es lo que hay. Perdón, es el técnico que estaba disponible. No creo que sea un improvisado, pero no la está pegando”, apuntó Balotta a la 650 AM.

“Él (Gorosito) tiene que dar una respuesta inmediata. Se pueden ajustar ciertos detalles, pero no podemos ir para atrás. Él tomó un equipo ganador, un equipo que ganó todos sus partidos con un técnico interino”, agregó el directivo.

La crítica continúa por parte de Balotta: “Jugamos dos partidos donde nos pasaron por encima. No hicimos lo correcto, perdimos y perdimos de forma contundente. No hay muchas excusas, se tienen que poner las pilas y seguir adelante”, dijo directamente a Gorosito. A Olimpia le quedan dos fechas y debe ajustar piezas para llegar de buena forma a la liguilla.