Llueven críticas por bacheo de calles en el microcentro de Ciudad del Este

El problema de los baches en las calles y avenidas de Ciudad del Este es endémico y empeora con cada tormenta. Tras publicarse los megacráteres en la zona baja de la avenida Adrián Jara, microcentro comercial de la ciudad, la Intendencia municipal procedió a tapar con asfalto, tarea que estuvo a cargo de una cuadrilla de obreros de la Comuna.

El propio Miguel Prieto Vallejos se encargó de publicar la tarea señalando: “Estamos en proceso cubriendo los baches causados por el temporal pasado”. El posteo, realizado en la red social del jefe comunal, tuvo una rápida reacción de los internautas, vecinos de Ciudad del Este, que criticaron duramente la calidad del trabajo.

“Menos mal ahora usaron carretilla y demás herramientas. En el Mercado de Abasto con balde intentaban tapar los baches y con asada moldeaban. Vamos progresando, y bueno, es lo que tenemos”, señaló Arnaldo Servín.

“Imaginate este remiendo mal hecho que están haciendo, en la primera lluvia el raudal va a llevar enterito y quién sabe cuánto nos está costando este mamarracho de remiendo”, señaló, por su parte, Rossy Pane.

Laura Garcete, igualmente, cuestionó la calidad del trabajo y mencionó un aspecto no menos importante como la urgente necesidad de cambiar todo el sistema de cañería de la Empresa de Servicios Sanitarios que constantemente tiene roturas debido a que hace años cumplió su vida útil.

Las fugas provocan que funcionarios tengan que romper el asfalto, que por lo general no ya no es repuesto en forma, sumando baches a la ciudad. La misma situación se aplica al sistema de desagüe pluvial y cloacal. “Da pena cómo trabajan. Tenían que levantar todo, colocar tuberías para el desagüe, así ya no habría problemas cuando llueve”, señala Garcete al agregar la necesidad también de reparar las veredas. También están los que apoyaron la intención del jefe comunal y recomendaron realizar este tipo de trabajo en horarios y días en que no se tenga circulación de turistas, como un domingo o en horario nocturno. “Qué bueno sería que estos procedimientos se hagan de noche ya cuando no haya turistas, así se hace bien y perfecto; de lo contrario, en un mes ya estará todo destruido de vuelta, pero es buena la iniciativa”.

Luis Carlos González, en tanto, recuerda que en varias ocasiones ya se reparó el mismo lugar y en poco tiempo volvió a descomponerse. “El asfalto frente a 8 de Agosto ya se arregló como cinco veces, ¿será que no hay forma de hacer las cosas como se deben y ahorrar tiempo y dinero?”.

Igualmente, los vecinos de Ciudad del Este recurrieron al mismo posteo del intendente para pedir trabajos de reparación de avenidas en varios puntos de la ciudad. “La avenida Julio César Riquelme y calle 2000 no se queda atrás con los baches”, menciona Blanca Rojas.

“Todo bien, pero acuérdense de mandar las máquinas para arreglar los caminos vecinales de tierra en el kilómetro 11 y 12 Acaray que están erosionados después de las lluvias”, reclama Norma Pedrozo.

“Kilómetro 8,5 Acaray también necesitamos de bacheo. Nuestra única calle está pidiendo socorro. Por favor si nos pueden arreglar un poco”, sostuvo Sergio Sosa Melgarejo.