“Llenar de colores y brillos la cuarentena”

Después de leer las noticias oficiales y enterarse de las cuestiones fundamentales, es una necesidad recrear un poco la mente. Una actividad que relaja es el maquillarse, un momento perfecto de self care, además, hoy en día, no solamente las mujeres se maquillan, ya que esta década está marcada por el crecimiento exponencial del mercado cosmético masculino, en un mundo muy diverso.

Ale Sciacca de Wiwimakeup cree que es una oportunidad muy valiosa para perfeccionar técnicas. “El maquillaje en época de cuarentena es para recrearnos y mejorar nuestras habilidades. La consigna es practicar maquillaje para todos los días y algunos para la noche hasta dominar técnicas de sombreado y así, por ejemplo, poder ocupar la mente con algo que nos gusta”, sugiere.

En cuanto a cómo sobrellevar los días de aislamiento, menciona lo siguiente: “Trato de hacer actividades en casa que me hagan bien mentalmente y físicamente. Creo contenido para mis redes sociales, me maquillo, hago ejercicios en la medida que pueda. Y lo esencial, trato de desconectarme durante el día de las noticias sobre la pandemia, aunque igual me mantengo súper informada sobre todo”.

Glam style

Ale posee un estilo de makeup glam natural, súper social, red carpet style. Pero su lado más atrevido sale a relucir a veces en donde se anima a explorar con colores, delineados y makeup looks, a los cuales no está muy acostumbrada, según explica. Semanalmente actualiza sus redes con una amplia variedad de estilos, probando todo tipo de maquillajes; vemos looks con aquellos productos de lujos y también con los que son asequibles.

Skincare

Ale Sciacca de Wiwimakeup explica la importancia de una buena rutina de skincare. “Con respecto a la piel, por más que estemos en nuestras casas es importante que sigamos con la rutina básica y normal de lavarnos el rostro, aplicar algún sérum, hidratar y, lo más importante, aplicar el protector solar. No solo el sol emite rayos UV. La luz artificial, reflejo de la computadora, también puede dañar nuestra piel”. Finaliza con que es un buen momento para limpiar brochas, esponjitas y ordenar todo.