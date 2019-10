Llano sugiere evitar “jugar con fuego” con el Presupuesto

Alegó que evidentemente los ministros del Ejecutivo no entendieron el mensaje y “cada uno actúa por su cabeza”.

Refirió que si se mantienen los pedidos de ampliaciones presupuestarias, la única salida que le quedará al Ejecutivo es el veto al Presupuesto.

Llano remarcó que se está repitiendo lo que ya advertían sobre el proyecto que presenta el Ejecutivo, que se supone tendría que ser en consulta con las instituciones.

“Sin embargo, lastimosamente se está dando lo que habíamos advertido en el principio del estudio del Presupuesto 2020”, insistió.

“Independientemente del Presupuesto presentado por el Ejecutivo, las distintas instituciones del Estado vuelven a venir a la Comisión Bicameral a solicitar aumento”, cuestionó el liberal.

“Evidentemente no entendieron el mensaje, y cuando nos habíamos reunido el 1 de setiembre con el ministro de Hacienda y con sus colaboradores inmediatos le habíamos dicho que sería bueno que el presidente de la República quite una circular o directamente un decreto, señalándole a sus funcionarios inferiores que no caigan en este error”, manifestó.

“Si yo soy titular del Ejecutivo y ustedes los directores, las cabezas de las distintas instituciones y están bajo mi ejido, lo normal, lo lógico sería que respeten lo que yo envío; si no, quiere decir que cada uno actúa por su cabeza”, criticó.

“Si esto sigue lógicamente le quedaría vetar y con eso queda vigente el del 2019”, dijo.

“Mi posición es clara. En un momento de recesión económica que le afecta a todos los sectores de la sociedad y al más vulnerable, al que menos posibilidades tiene de acceder al trabajo o beneficios sociales, no podemos estar jugando con esto. Es como jugar con fuego en una sequía”, sentenció el titular del Senado.