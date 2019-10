Llano defiende viaje de parlamentarios a Finlandia y rechaza que se trate de tour

Rechazó que se trate de un tour, aunque admitió que muchos diputados y senadores incurrieron en eso, pero que no se dio durante su gestión.

Manifestó que en la reunión de la mesa directiva y líderes de bancada, el lunes pasado, no se decidió suspender el viaje sino solo postergar.

Sostuvo que las relaciones exteriores no son exclusivas y excluyentes del Ejecutivo, y dentro de ese contexto mencionó que los senadores tienen facultades constitucionales como acuerdos para embajadores y aprobación de convenios o tratados.

Hizo referencia a la diplomacia parlamentaria, mediante la cual muchos de los problemas se resuelven.

“No pretendemos hacer el trabajo de la Cancillería, sino en el mismo sentido coadyuvar para que el asilo pueda ser revisado”, manifestó.

Consideró importante y conveniente el viaje. “Me hablan de un tour, ¿qué tour?, ¿saben cuántas horas se llega de aquí a Finlandia?, ¿cuántos grados está haciendo allá?”, increpó a los periodistas.

Pidió precisión a los comunicadores porque de lo contrario “ndaigustoi (no da gusto)”. No es inmiscuirse, uno lleva oficialmente la voz del Parlamento”, insistió.

Refirió que quieren llevar todos los antecedentes de Arrom, Martí y Colmán.

“No me molesto. Estoy señalando inconsistencia de críticas. Hugo gente que dijo que viajó y no viajó, viajes donde no había temas con relación parlamentaria, pero en mi administración ninguna”, dijo.