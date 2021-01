Llamativamente cancelan licitación por precios bajos

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) se encuentra evaluando la protesta promovida en el marco de la cancelación de la licitación para el contrato anual.

La protesta fue promovida por el grupo Guide, que presentó la oferta más baja, y manifiesta en su protesta que “ha respondido y justificado el precio ofertado con el desglose y argumentado acabadamente cada uno de los ítems que componen el precio por el servicio de seguro médico que ha ofertado”.

El documento agrega que la Sederrec “estaba obligada a exponer los argumentos por los que consideraba que el precio no era razonable y en consecuencia debía ser rechazado, no obstante, el comité de evaluación se ha sostenido en una idea subjetiva, como que los precios no eran razonables y no podrían garantizar la calidad de los servicios licitados, sin respaldarse en algún informe o experiencia que le permita sostener tal manifestación”.

También señala la protesta que la Sederrec canceló el llamado “sin emitir argumento alguno para fundar y justificar tan importante decisión y así cumplir con el requisito inexcusable, de que toda resolución debe estar acabadamente motivada, caso contrario, torna nula la decisión”. La oferta inicial del Grupo Guide fue de G. 1.080.000.000 y la oferta final de G. 702 millones.

En tanto la proveedora del año pasado, Samaja SA, presentó inicialmente la misma oferta de 1.080.000.000 y finalmente bajó a G. 734 millones.

Ante la protesta, el ministro Édgar Ruiz respondió que el ente se ratifica en cada una de las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de llamado.

Citó el acta del comité de evaluación que señala que tras haber analizado las documentaciones “surge de forma manifiesta la necesidad de realizar una nueva estimación global de costos y un nuevo llamado”´.

El ministro resalta que el comité alega que el 80% los precios ofertados se ubican por debajo del 25% del precio referencial estimado por la Sederrec, y “teniendo en cuenta la naturaleza, delicadeza e importancia del servicio a ser contratado para los funcionarios, en las condiciones actuales existe la posibilidad cierta para el comité de evaluación que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar daño o perjuicio a la institución, a los funcionarios y su grupo familiar a ser asegurado ”.

El monto referencial se fijó en G. 1.080.000.000, tras haber consultado a varias empresas en primer lugar, entre las cuales solo respondió Samaja, con la cual se mantuvo un contrato anterior de G. 1.390.998.420. Una versión que trascendió es que se querría beneficiar a la misma empresa, Samaja.

El llamado hizo la Sederrec para asegurar a un máximo de 90 personas y a un mínimo de 64.