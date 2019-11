Listos para el cuadrangular

En otro juego, la victoria cupo a Exa Ysaty sobre Afemec, 5-0. Cristian Escobar, Marcelo Fernández, Alex López, Federico Villamayor y Jeremías Rodas convirtieron los goles para el Exa.

El miércoles 13 se jugará la primera fecha del cuadrangular final con esta programación: Exa Ysaty vs. Iteño y Star’s Club vs. J. Augusto Saldívar. La segunda será el jueves 14: Star’s vs. Iteño e Ysaty vs. J. Augusto Saldívar. El viernes, la última fecha: J. A. Saldívar vs. Iteño e Ysaty vs. Star’s.