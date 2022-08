Lisonjas a Cartes y sarcasmos provocan día de furia en Diputados

El bochornoso episodio tuvo como protagonista además a la diputada Rocío Abed, esposa del diputado Justo Zacarías Irún.

Lo que enfureció a Medina fueron las declaraciones de Amarilla, quien solicitó a sus compañeras pedir disculpas a la ciudadanía por declararse “perrita” de Horacio Cartes.

Ambas parlamentarias son miembros de la Comisión de Equidad y Género, presidida también por Abed, por lo que Amarilla consideró muy graves estas afirmaciones, teniendo en cuenta que denigran el trabajo de las mujeres dentro del Congreso Nacional.

“Me parece que hoy las dos colegas deberían pedir disculpas por sus dichos. (...) Señoras y señoritas que quieran entrar en la política, no hay que ser perrita de nadie y no hay que mover la colita a nadie, ese no es el camino”, dijo Amarilla, al tiempo de recibir todo tipo de improperios tanto de Del Pilar Medina como de Abed.

El pasado lunes, en el programa televisivo Polémica en el Bar, de LaTele, la diputada Rocío Abed ironizó el comentario y dijo que ella “le mueve la colita a su líder”.

Sin embargo, a la salida de la sesión extra de ayer, Abed dijo que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. “Dije que al líder Cartes le muevo la colita en sentido metafórico y algunas no captaron la ironía”, explicó. La sesión incluso casi llegó a los golpes entre las mujeres.



He’i oréve (nos dicen): Perrito de Cartes. Sí, yo soy perrito de este señor (señalando la fotografía de Horacio Cartes).

Del Pilar Medina,

diputada ANR.



Yo muevo la colita ahí cuando le veo a Horacio porque me compró, conquistó mi corazón con cariño.

Rocío Abed,

diputada ANR.