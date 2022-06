Liquidación de sociedades. Acciones al portador

PREGUNTAS: El 15 de junio de 2022 vencían los plazos establecidos para efectuar la asamblea extraordinaria de las sociedades que no habían modificado sus estatutos Sociales en relación con las acciones de portador a nominativas, o que no habían canjeado sus acciones al portador por nominativas del capital total o parcial, por ello la Ley de Reconducción establece que a partir del 16 de junio estas sociedades deben ser liquidadas. No ha quedado claro cómo se haría este proceso. ¿Puede aportarnos mayor claridad sobre esta etapa del proceso?