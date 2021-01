Línea 21, sancionada por regular buses

Cada vez se suman más los reclamos de los pasajeros de la Línea 21 ya que los buses son regulados en el transcurso del día sea o no en hora pico, lo cual deja esperando por largas horas en las calles a los usuarios.

Desde la Federación de Trabajadores de Transporte, los conductores comentaron que los buses están siendo regulados y que continúan con suspensión de contrato desde el inicio de la pandemia.

Gerardo Giménez, presidente de la Federación de Trabajadores de Transporte, indicó que la empresa está regulando la frecuencia de los buses y que el Viceministerio de Transporte ya sancionó a la empresa por motivo de regulada de frecuencia de los vehículos y el mal servicio,. “Prácticamente como 15 vehículos están cerrando ahí en el predio porque supuestamente no hay pasajeros y les conviene más a ellos mantener los buses y cobrar el subsidio que sacar afuera. Solamente están operando 10 unidades con 4 ramales”, sostuvo.

reguladas. Giménez refirió que los pasajeros se quejan de que los micros vienen cada una hora y media o hasta más. “Hay muchas personas que trabajan a la mañana temprano o salen de noche en sus trabajos y se quedan sin colectivos. Desde el VMT nos dijeron que realizaron un control y se constató la falta de frecuencia de los micros”, aseveró.

Por otro lado, sostuvo que desde el inicio de la pandemia la empresa no cumple con el pago de sus respectivos salarios. “Hace casi un año estamos con este tema, el IPS nos paga una pequeña parte pero no nos alcanza para nada y en la empresa no nos pagan absolutamente nada”, remarcó el trabajador del volante.