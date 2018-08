Limpeño vence al “12” y es único escolta

Los goles para Limpeño: Mirta Pico (2) y Griselda Garay. Descontó: Cecilia Agüero.

Hoy prosigue la fecha con los enfrentamientos (a las 8.00 en Sub 18 y a las 10.00 en Primera): Universidad Autónoma vs. Olimpia (campus de Lambaré), Deportivo Capiatá vs. Sportivo Luqueño (auxiliar de Capiatá), Cerro Porteño vs. Independiente (Presidente Hayes, Tacumbú) y Deportivo Humaitá vs. Guaraní (Corumba Cué).

Las posiciones: Cerro Porteño 27 puntos, Libertad Limpeño 22, Deportivo Capiatá 19, Guaraní 19, Luqueño 14, Olimpia 12, Humaitá 10, Autónoma 4, 12 de Octubre 4 e Independiente 3.