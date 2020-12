Lichi gestiona e impulsa proyectos de inversión de dudosa rentabilidad

El presidente de Petropar, Denis Lichi, antes de conocerse el cuestionado acuerdo extrajudicial de pago de USD 7 millones a la empresa de maletín argentina Texos Oil, venía haciendo lobby y presentaciones sobre proyectos que pretende llevar a cabo.

Una de ellas es la ampliación de la planta alcoholera de Troche, a fin de instalar una nueva estructura con equipos para destilar alcohol de cereales. La otra es el alquiler de la refinería de su planta de Villa Elisa. En el caso de la fábrica de alcohol, la propuesta plantea una serie de incógnitas. Por un lado, no se sabe cuánto es el monto que requiere la “inversión” y, por otro, existe la posibilidad latente de que se repitan problemas de costo y producción de la materia prima, como se da en el caso de la caña de azúcar. La alcoholera actualmente no es competitiva debido a los sobrecostos de mantenimiento y de sueldos de un elevado número de funcionarios permanentes y contratados para cada zafra. La estatal, cada año, mantiene fricciones con los productores por el precio de la materia prima y termina siempre pagando más que el sector privado. Lichi argumenta que con esta ampliación la planta podrá producir todo el año y no solo seis a siete meses de la zafra cañera. Asegura que no va a necesitar la contratación de más funcionarios. Asimismo, tendría previsto recurrir al PNUD para ejecutar la inversión. De esta manera evitará el alcance de la ley 2051 de Contrataciones Públicas. EN PROCESO. Actualmente se está cerrando con el PNUD la ejecución del proyecto de inversión de más de 7 millones de dólares en la refacción de la planta alcoholera, impulsado por la ex titular de Petropar, Patricia Samudio. De acuerdo con informes provenientes de Troche, lo invertido no tuvo retorno favorable este año en materia de costo del alcohol para Petropar. Hubo denuncias de paradas por problemas de nuevas averías en partes de las estructuras, que fueron “reparadas”. PRECISIÓN. Por otra parte, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, apuntó que en la visita que realizó Lichi a principios de este mes, le pidieron que ponga por escrito los detalles y números con precisión porque “en los PowertPoint con dibujitos aparecen buenas ideas, pero necesitamos números”. Refirió que el presidente de Petropar llevó varios proyectos y entre ellos estaba el de habilitar una torre de destilación de alcohol de cereal (maíz) y permitir que el mismo personal pueda trabajar todo el año. Añadió que con esto podría duplicar su producción con la misma gente. Indicó que para desarrollar este proyecto debe haber un trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, a fin de identificar los productores para darle asistencia técnica y productividad del maíz. Mancuello dijo que también le preguntaron su costo de producción de alcohol a Lichi y dijo que estaba rondando los siete mil guaraníes por litro. “Entonces, Petropar es mucho más caro que el costo del sector privado que es de G. 4.200”, subrayó. Embed



No presentó renuncia a Marito

El titular de Petropar, Denis Lichi, respondió ayer a través del WhatsApp que no presentó renuncia al cargo. De esta manera, se aferra a mantenerse en el cargo, pese a su situación comprometedora en la firma del “arreglo” extrajudicial por siete millones de dólares con la empresa de maletín argentina Texos Oil.

Al ser consultado qué le dijo el presidente Mario Abdo Benítez, ya no respondió. En el caso de que no presente su dimisión, Lichi permanecerá al frente de la empresa estatal, teniendo en cuenta los antecedentes respecto a que el jefe de Estado no destituye a sus colaboradores salpicados por hechos de corrupción.

La diputada Rocío Vallejo (PPQ) dijo ayer, a través de Twitter, que la explicación dada por Lichi en este caso no puede ser considerada seria. “Que la sentencia nefasta en el caso audios (González Daher, entre otros) no nos haga olvidar lo de Petropar. La explicación dada por Lichi no puede ser considerada seria. Los informes vendrán recién en el 2021. El Gobierno debe dar una respuesta sobre lo que ocurrió este año”, sentenció.