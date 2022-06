Libertad y Cerro con moderadas incorporaciones en la Copa

Había trascendido que el cuerpo técnico solicitó un volante y un atacante más. En ese sentido, el mismo Di Tore, presidente de la entidad, enfatizó que en el caso Erik López no hay nada. En lo contractual y pese a tener un plantel tan frondoso no descartan la idea de continuar con Diego Viera y Ramón Martínez, cuyos contratos fenecen a fin de mes. El que volvió a la casa es Ángel González, quien había jugado dos partidos en la categoría principal en carácter de urgencia, puesto que en ese entonces, el Covid sacudió a Tuyucuá. Había debutado ante Guaireña y luego ante River, su principal carta de presentación, siempre hablando de González, fue arquero de la Selección en el Mundial Sub 19 y estuvo convocado en la mayor en los combos Uruguay – Brasil y Ecuador – Perú. Últimamente integró la plantilla del Porto. En el orden doméstico y yendo directo al certamen, el cuadro dirigido por Garnero está cada vez más cerca del título y eso le dará aire para el segundo semestre. De hecho, el objetivo de la entidad repollera es pelear fuerte la competencia internacional y así se manifestó desde un comienzo. Su rival del próximo 28, Paranaense, de muy buena campaña en el Brasilerao, verá esta tarde al Coritiba conducido por Gustavo Morínigo, bien posicionado en la tabla. No hace falta que se espíen ambos, puesto que el Albinegro y el brasileño ya se enfrentaron en fase de grupos. Acordémonos de la espina que aún tiene Libertad en la Sudamericana del año pasado, cuando Bragantino sin hacer mucho lo dejó sin la final. Anémica fue la respuesta en esa oportunidad, evidenciando falta de carácter para sobreponerse a la adversidad. Gran momento

Continúa la repercusión del Palmeiras, oponente de Cerro Porteño, por su victoria ante Goianiense 4-2, registrando cuatro goles en siete minutos, dos de Gustavo Gómez, y llevándose todos los aplausos el central de la Selección Nacional. La escuadra paulista lidera el campeonato en su país y al decir de los colegas está atravesando un momento excepcional, especialmente por lo intenso que se juega en un evento que cuenta con 20 participantes y que no da tiempo para el respiro, si a esto se le agrega la Copa Brasil.

Cerro, que es consciente de lo que tiene en octavos de final, metió mano en contrataciones asegurando a Brian Samudio, que podría conformar un doble nueve con Marcelo Moreno Martins o desempeñarse como extremo. La vuelta de Carrizo es reintegrarse simplemente, ya que conoce sobradamente el funcionamiento que propone Arce. Está claro que al Ciclón le toca un adversario fortísimo, pero no por ello no dará pelea, mucho dependerá del primer partido en la Olla asignado para el 29 de este mes. Pone atención a la cantera

El Decano, que esta tarde enfrenta a Resistencia, sigue luchando en el orden local por sumar mayor cantidad de puntos y lidiando con todos los apremios económicos que lo tienen asfixiado, entre demandas, embargos y reclamos. Para la Copa no estarán Montenegro ni Fernández, que sí podrían hacerlo si el Franjeado pasa Goianiense, que lucha por la permanencia en la categoría en Brasil. Cáceres, el técnico, ya tiene dotación completa teniendo a todos a disposición (salvo Luis Cáceres).

La promoción a Primera División de varios de la cantera está dando sus frutos, como Luis Zárate en línea defensiva, incluso convocado por Barros Schelotto, y la proyección de Alan Paredes, lateral izquierdo. A estos se les suman Jeremy Flor, Rodolfo Argüello, Axel Alfonso y Bruno Recalde, todos debutantes bajo el mando de Julio Cáceres. En lo económico y sin descartar lo deportivo para nada, es más que fundamental que Olimpia avance a cuartos de final, puesto que sus recaudaciones en la Copa son altísimas debido a la gran respuesta de su público. Respeto

Tras sus exhibiciones internacionales en la fecha FIFA, Brasil y Argentina ratificaron el porqué clasificaron anticipadamente a Qatar, recibiendo muchísimos elogios, en especial de la prensa europea, que los siente con respeto y a la vez candidatos en la cita cumbre.

En tanto, ante la eliminación de Perú, son cuatro los sudamericanos que representarán a nuestro continente, sumándose Uruguay y Ecuador. Diego Alonso, en la conducción de los charrúas, cambió la imagen en las Eliminatorias dirigiendo cuatro partidos y ganando todos: 1-0 en Asunción, 4-1 a Venezuela y 1-0 a Perú en Montevideo y 2-0 a Chile en Santiago, a esto se le agrega que jugó tres partidos este mes, triunfó ante México y Panamá y empató con Estados Unidos. El que fuera técnico de Guaraní y Olimpia aún no perdió con su selección, otro aspecto que juega a favor. Ecuador, que entró cuarto, mantiene la regularidad de su fútbol bajo la batuta de Gustavo Alfaro y listo para su debut el 18 de noviembre ante Qatar. La expectativa desde luego es notable. Se aguarda definición

En los próximos días la APF se expedirá oficialmente con relación a los cinco cambios para el torneo Clausura, esto después de que la IFAB ratificara en Doha la modificación de la regla, así como el aumento a 15 futbolistas en la banca como posibles sustitutos de acuerdo al deseo de los organizadores de las competiciones. También dice la información que pasa de 23 a 26 la lista de jugadores en el Mundial.

Volviendo a los sustitutos en nuestro medio, de los doce clubes participantes es Sol de América el que quiere mantenerse con tres modificaciones en campo. Se aguarda la resolución final.