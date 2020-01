Libertad se instaló en Pilar con 26 jugadores

El plantel se encuentra hospedado en el Sheraton Hotel de la ciudad y los trabajos los realizan en el Complejo Mapuche, que se encuentra a 10 minutos del hotel. Las novedades en la lista de viajeros son los juveniles promocionados Aldo Zárate, Marcelo Rolón, Alberto Meza y Derlis Aquino. En tanto, no forman parte de la misma Matías Espinoza, Hugo Martínez e Iván Franco, ya que están al servicio de la Selección Sub 23.

con OFERTAS. Asimismo, otro que no está en la lista es el colombiano Macnelly Torres. Según Rubén Di Tore, vicepresidente del club, indicó en la 1080 AM, que están negociando para que el cafetero salga transferido. “Si esto no sale la próxima semana se suma a los trabajos”, indicó.

Se despide. Por otro lado, antes del viaje, el capitán del equipo y el récordman del fútbol paraguayo, Sergio Patito Aquino, brindó una conferencia de prensa en la que anunció que jugará hasta mediados de este 2020 y luego colgará los botines tras 21 años de carrera deportiva.

“Lo único que queda ahora es disfrutar de lo que queda”, expresó el jugador de 40 años, quien suma 759 partidos en Primera y 20 títulos desde su debut en 1999.