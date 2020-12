Libertad se ganó el crédito tan necesario en la Copa

El actual equipo gumarelo da buenas señales. En el campeonato nuevamente toma aire y en la Copa Libertadores pudo haber ganado a Palmeiras el martes pasado, en el Defensores. El Albinegro siente que puede y eso lo tradujo en un muy buen partido ante los brasileños. Ahora se viene el cotejo de vuelta a cumplirse en el Allianz Parque, que será conducido por el venezolano Jesús Valenzuela a las 21:30.

La mano de Gustavo Morínigo deberá ser precisa en el planteamiento y consideramos por el expuesto por uno y otro en el primer partido no hay favoritismo y que el Gumarelo, por el resultado del primer choque con empate a uno, irá a penales y con mayor cantidad clasificará. De hecho, el 0-0 lo dejará afuera por el gol de visitante del conjunto paulista. Otro detalle que no es menor es la experiencia de sus figuras capitales y una recomendación palpable, debe haber mayor concentración en línea defensiva, este es un déficit que arrastra el conjunto de Tuyucuá. Sin embargo, vale la pena enfatizar que en el fondo la calidad de Martín Silva es indiscutible, el arquero es sobrio y conoce su oficio. Insistimos que a Libertad hay que darle crédito por su momento actual y no es menos que su adversario de turno. Si pasa entra a las semis y vería a River de Argentina o Nacional de Uruguay; en el choque inicial ganó el equipo de Gallardo 2-0. Mañana es el vuelo de la esperanza, porque de lograr el objetivo se meterá por tercera vez en una semifinal de Libertadores, la última fue en el 2006 de la mano del Tata, que pese al gran fútbol de ese momento quedó afuera ante el Inter de Porto Alegre.Merecido festejo Con debut absoluto en primera división Guaireña disfruta la temporada de manera muy especial: mantenerse en la categoría principal y el anhelo de participar en una copa internacional. Hay fiesta en Villarrica y es comprensible desde todo punto de vista, en poco tiempo los dos grandes pasos conquistados. La estabilidad del técnico fue un factor fundamental para tan meritoria campaña. Troadio Duarte, su entrenador, es de la zona y conoce profundamente la idiosincrasia de su pueblo, esto independientemente a la posición de algunos dirigentes que sin mayores motivos cuestionaron su trabajo. Así lo manifestó en un desahogo en Fútbol a lo Grande, agregando que su vínculo con el club es hasta fines del 2022. Hizo mención especial también al plantel de jugadores que cumplieron con el objetivo trazado.Ránking FIFA El último informe da cuenta que se mantienen los tres primeros lugares, Bélgica primero; Francia, segundo, y tercero, Brasil. En lo que concierne a Sudamérica, además de los brasileños, ubica a Argentina séptimo y Uruguay octavo dentro del top ten. Las otras selecciones aparecen en esta escala: 15 Colombia, 17 Chile, 25 Perú, 28 Venezuela, 34 Paraguay, 56 Ecuador, 79 Bolivia que atraviesa una crisis futbolística no registrada antes en su balompié. Para la Copa del Mundo y en cuanto al sorteo, la FIFA considera con este ránking a los cabezas de serie, por eso su valor y el prestigio que logran las representaciones de los países en la previa a la mayor cita mundial.Queiroz, la primera víctima En cuanto a los directores técnicos fue defenestrado de Colombia el portugués Carlos Queiroz y ahora va en busca de quien lo reemplace, puesto que Reinaldo Rueda entró en conversaciones con los directivos de la FCF y se erige como candidato uno a dirigir a los cafeteros en la clasificatoria a Qatar. Todo se hace dentro del debido respeto de las federaciones en cuestión. Chile dio luz verde a su par para las negociaciones respectivas. Coincidentemente ambas selecciones serán rivales de Paraguay en marzo. Habría que ver quién conducirá a los trasandinos en Santiago, en tanto, unos días después será Rueda el que conduzca a la escuadra de su país ante Paraguay en el Defensores. Haciendo memoria el mencionado orientador que ganara fama con Atlético Nacional consagrándose campeón en el 2016 fue el primer candidato a dirigir a Paraguay en las eliminatorias, pero su compromiso contraído con anterioridad lo evitó. El mismo entrenador se encargó de anunciar que no aceptaba el ofrecimiento de la APF. Luego de eso, la matriz de nuestro fútbol anduvo a las corridas buscando DT hasta equivocarse con Juan Carlos Osorio, quien asumió el cargo dejando traslucir permanentemente su falta de compromiso.Más complicado Se va el año y todo apunta a marzo, donde el calendario camino a Qatar consigna a la Albirroja estos partidos: el 25 ante Chile en Santiago y el 30 en Sajonia ante Colombia. El 3 de junio frente a Uruguay en el Centenario de Montevideo y el 8 del mismo mes con Brasil en el Defensores. Evidentemente lo que viene es mucho más fuerte que lo disputado hasta ahora. Ahí sabremos dónde estamos pisando. Si bien valen los puntos logrados, el camino es largo todavía y debemos ser conscientes de que la Albirroja aún no convence.