Libertad hizo entrega de kits a formativas

La campaña solidaria, como parte del proyecto ayuda debido a la crisis instalada por la pandemia del Covid-19, abarcó todo el mes de mayo, con un recorrido total de 2.587 kilómetros en 79 ciudades visitadas y 184 familias beneficiadas de todos los integrantes de los planteles desde la Sub 23 hasta la Sub 19 y algunos de la Sub 23. La cruzada contó con el apoyo y participación de entrenadores de cada categoría y el departamento de sicología de la institución albinegra.

Hoy (08:00 en el Nicolás Leoz) Libertad abre el recorrido de toma de muestras para el tests del Covid-19 por parte del Ministerio de Salud, arrancando así el proceso que abarcará los 12 clubes para la vuelta del torneo Apertura.