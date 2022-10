Libertad ganó solo 2 puntos de últimos 15

Libertad llegó al séptimo partido perdido en el Clausura, algo preocupante para el entrenador Daniel Garnero.

El DT argentino señaló varios factores sobre este rendimiento: “Siempre se hace un análisis de cómo estamos, de cómo nos fue en el juego, estamos pasando un momento complicado, nos está faltando abrir los partidos (...) No podemos manejarlos con tranquilidad, nos viene pasando desde hace varios juegos; ahora desde lo individual nos cuesta revertir situaciones, tener un estado de ánimo positivo”, analizó. Libertad suma cinco partidos sin ganar: 1-0 vs. Resi, 2-2 vs. “12”, 1-1 vs. Sol, 1-0 vs. Olimpia y 0-1 vs. Nacional. Su última victoria fue ante General por 1-0 en la fecha 14, el 2 de octubre (gol de Tacuara).