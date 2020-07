Liberal se manifestó contra Silvio Ovelar

“Sos senador de la nación, tenés que representar a la mayoría y no solo tus intereses. Estamos acá para hacer sentir nuestro enojo porque parece que no querés entender. Esta ciudadanía está cansada Trato Apu’a. No puede ser que vos continúes con esta actitud”, sostuvo Portillo.

Cabe recordar que en la votación para recortar gastos superfluos, Ovelar se opuso. Tras votar se reportó con Magnolia Mendoza, asesora jurídica de Itaipú, y para su descuido se escuchó la conversación donde revela que legisla para sus intereses particulares.