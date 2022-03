Liberal renunció a su banca con un guiño del Senado y juró su suplente

Incluso, en un momento dado, el propio titular del Congreso, Óscar Salomón, le mostró la tarjeta verde.

En su discurso de despedida, Ancho Ramírez pidió comprensión a los que le votaron como senador, y recordó a su correligionario Roberto Acevedo, también miembro de su equipo, quien había fallecido por Covid.

“Quería decirles que mi renuncia no es por una seguridad, renuncio por compromiso”, indicó, y alegó que su intención es competir en igualdad de condiciones con los demás candidatos.

“Asume una persona de su mismo equipo político, y creo que el senador va a quedar dignamente representado en este Congreso”, indicó el liberal Fernando Silva Facetti en alusión a Aquino.

Enrique Riera se refirió a Ramírez destacando “su don de gente, actitud permanente de apertura”. “Nadie lo obliga ni siquiera la ley a prepararse y aspirar un cargo, y quiere hacerlo desde la simple llanura como un simple ciudadano”, remarcó el colorado.

“Le había dicho que no estaba de acuerdo con su renuncia, que la ley no prohíbe y no encontraba motivo suficiente”, dijo Patrick Kemper, de Hagamos.

“Dejás un ícono a la clase política cuando renunciás con suficiente antelación, dando paso a otro correligionario tuyo que ocupará tu banca”, indicó Juan Darío Monges.

El luguista Sixto Pereira definió al ex senador como “un hombre de palabra”.