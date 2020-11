Leonor, la heredera al trono español, cumplió 15 años

Leonor de Borbón Ortiz cumplió 15 años el pasado 31 de octubre. Pero de qué otra manera se puede señalar el momento en el que la heredera al trono pasa a ser considerada toda una adolescente. Le quedan tres años para alcanzar la mayoría de edad, ese momento en el que hasta podría ser proclamada reina en cualquier momento. El camino empieza a ser empinado y Leonor ya lo sabe.

Sus tiempos no son los mismos que los que vivió su padre, pero sí la manera en la que, paso a paso, fue asimilando que poco o nada puede hacer para decidir sobre su propia vida, más allá de dotarla de dignidad y voluntad de servicio. EL NACIMIENTO DE LEONOR La llegada de la heredera al trono se retrasó, según los planes de otros, hasta un año y medio después de la boda de sus padres. Los impacientes esperaban que el primer hijo de los entonces príncipes de Asturias debería haber nacido en marzo al cumplirse los nueve meses reglamentarios, pero Felipe y Letizia se tomaron su tiempo para, de alguna manera, darse tiempo como matrimonio recién estrenado. No se sabía si era niño o niña cuando la lluviosa noche del 30 de octubre del 2005, la princesa Letizia ingresó en el Ruber Internacional, un centro privado de Madrid escogido tras rechazar la opción de la sanidad pública. El parto fue lento y laborioso, pero finalmente, a las 01:46 de la madrugada del día 31, nació una niña. Se supo vía SMS emitido por la Zarzuela, pero el príncipe Felipe no compareció en público hasta casi las 6 de la mañana. Algo no había ido bien y la recién nacida tuvo que ser atendida durante varias horas. Todo quedó en un susto y cuando el feliz padre dio noticia de los detalles se produjo la sorpresa, la niña se llamaría Leonor, un nombre poco común en la historia de la monarquía española. La recién nacida no recibió el nombre de Sofía, como todo el mundo esperaba y pasados los años se entendió que en la familia se quería evitar que en un futuro cuando se hablara de la reina Sofía quedara claro que era la madre y no la hija de Felipe de Borbón. Al tanto de las críticas La edad de la princesa le hace ser ya consciente de lo que representa, de lo que supone la institución y de las críticas y cuestionamientos que sufre la monarquía. Y también puede entender el alcance de una situación como la que llevó a su abuelo, el rey Juan Carlos, a abandonar España el pasado agosto. A sus 15 años, falta menos para resolver incógnitas. También cuándo representará por vez primera a España en algún evento internacional, un estreno que su padre protagonizó en Cartagena de Indias (Colombia) cuando tenía los mismos años que ahora cumple la princesa.



Leonor de Asturias cumplió 15 años con un protagonismo institucional consolidado. La princesa celebró su cumpleaños en la intimidad de su casa.



Una buena chica

Tanto el rey como la reina mantienen al día a la princesa sobre las noticias de Zarzuela y, también, al margen cuando no es necesario.

Los reyes educan a sus hijas para que sean responsables y, como gusta decir a su madre, buenas chicas. Leonor aún no dio muestras de rebeldía, como le pasó a su padre al alcanzar la adolescencia, es estudiosa y amable, tal como se la vio en público.