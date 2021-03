Lejos de la hazaña

Para el olvido fue el pobre desempeño que presentó el equipo liderado por Lionel Messi que se mandó un golazo, pero malogró un penal clave (Navas desvió el balón que luego fue al travesaño) sobre el final del primer tiempo, que pudo haberle dado vida en la complementaria. A su vez, PSG se aferró a la goleada 1-4 en la ida y trabajó con base en esa ventaja para avanzar a los cuartos. Lo había adelantado de penal Mbappé.

AVANZÓ. En otro juego por octavos, Liverpool derrotó por 2-0 al Leipzig, el mismo resultado que en el partido de ida, y también clasificó. En un encuentro de muchas alternativas y ocasiones para ambos equipos, los Reds sellaron el pase con goles del egipcio Mohamed Salah y del senegalés Sadio Mané. Se suman al elenco francés e inglés el Porto y Borussia.

La ronda octavo finalista se define la próxima semana con los duelos el martes 16: Real Madrid vs. Atalanta (1-0 en la ida) y Manchester City vs. Monchengladbach (2-0). Miércoles 17: Bayern vs. Lazio (4-1) y Chelsea vs. Atlético de Madrid (1-0).