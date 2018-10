Leite aprobó que el MIC pague hasta liposucciones y cirugías estéticas

El ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite aprobó el llamado, la reprogramación, licitación, publicación, adendas, aperturas de sobres y el informe de evaluación para que una empresa de seguros (Rumbos SA) solvente a los cerca de 422 funcionarios de la institución cirugías estéticas no reparadoras, cirugías bariátricas-metabólicas y hasta lipoaspiraciones.

Leite realizó todo el proceso, pero a la hora de firmar la adjudicación, entre el 10 y el 15 de agosto pasado, no lo hizo y la nueva ministra Liz Cramer se vio obligada a rubricar el documento, porque si no lo hacía, los funcionarios se quedarían sin seguro médico, atendiendo que el contrato estaba a días de vencer. Volver a realizar la licitación sería un proceso de 6 meses como mínimo, según explicó a ÚH el actual director de Administración del MIC, Julio Vera.

La firma del seguro médico que se adjudicó fue con el sanatorio Santa Clara y correspondía G. 800.000 por cada funcionario, con la opción de asegurar hasta a tres familiares (hijos, padres y cónyuge). El nuevo seguro subió a G. 960.000, pero es llamativo que a pesar de que ahora el Estado paga más al Santa Clara este sanatorio suprimió beneficios y el funcionario solo puede asegurar a un familiar.

El caso es que el Santa Clara no cubre las cirugías estéticas, pero el reaseguro, a cargo de Rumbos SA, sí lo hace. El valor del contrato con esta última empresa es de G. 2.616.000.000 y dura 12 meses.

MODIFICACIONES. Ante este hecho, Cramer está intentando modificar el pliego de bases firmado con Rumbos SA de manera a usarlo para otros servicios. Es decir, cambiar las cirugías estéticas por “cirugías estéticas reparadoras”, las cirugías bariátricas (modificaciones en el aparato digestivo a fin de reducir la capacidad gástrica) a cambio de cirugías bariátricas “siempre y cuando esté en riesgo su vida”.

A la vez, buscan modificar el ítem de lipoaspiraciones (técnica quirúrgica que permite un remodelado de la silueta a través de la extracción de grasa) a cambio de “asistencia siquiátrica y sicológica”.

“Que, independientemente de que exista un acuerdo entre ambas partes para la modificación de la cláusula del contrato mencionada, nuestro ordenamiento jurídico prohíbe expresamente modificaciones contractuales que se refieran a especificaciones (…)”, dice la nota que Cramer está preparando para firmar.

Agrega que la cobertura de procedimientos totalmente estéticos y no médicos no representa el objetivo principal de la necesidad a ser cubierta para los funcionarios del Ministerio de Industria y Comercio extensible a sus familiares, ya que la cobertura del seguro médico y su amplitud se originan con base en cubrir las necesidades médicas que representen un riesgo de salud en sus vidas, “por lo que dar cobertura a estos procedimientos netamente estéticos y no médicos podría interpretarse como un gasto superfluo innecesario para el cumplimiento de las obligaciones laborales de los beneficiarios, afectando de esta manera el interés público, general y nacional”.

El texto de la resolución que debería salir hoy agrega que independientemente del listado de procedimientos a ser cubiertos por las compañías aseguradoras se observa que en el pliego de bases y condiciones se han establecido montos topes a ser cubiertos, por lo que los oferentes interesados en presentarse al proceso de contratación tenían conocimiento del monto del capital asegurado como máximo en cada cobertura a ser realizada.

Alega que dicho monto fue utilizado para establecer el monto de su oferta, que fue aceptada por la administración y adjudicada para seguros del MIC.

Asegura que la exclusión o modificación de procedimientos a ser cubiertos sin la variación del monto de la cobertura no afecta al monto total del contrato.

“Existe un acuerdo entre las partes para la modificación de la cláusula mencionada, así como también un compromiso por parte de la firma Rumbos SA de Seguros de no reclamar ninguna indemnización por las modificaciones a ser realizadas”, dice el texto.

Cambios. Cramer propone cambiar beneficios para no pagar por cirugías plásticas, al menos si no son reparadoras.

Beneficios. Detalles de las especialidades incluidas en el seguro para cada beneficiario.

Monto. G. 2.616.000.000 es la suma que MIC adjudicó con aseguradora Rumbos SA.