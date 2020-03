Le costó a Libertad

El Guma batalló para revertir frente a un buen equipo venezolano que por momentos tuvo el control del juego y lo aprovechó anotando dos goles. Ferreira con su contundencia fue clave para asegurar la victoria.

En la próxima fecha, el Albinegro recibirá a Boca Juniors de Argentina en La Nueva Olla, pero sin público.

Síntesis: Estadio La Nueva Olla. Árbitro: Ángelo Hermosilla. Líneas: Roberto Orellana y José Retama (terna peruana). Goles: 19’ y 64’ S. Ferreira (L), 26’ A. Contrera (C), 43’ A. Blanco (C), 80’ I. Franco (L). Amonestados: 18’ A. Mejía (L), 39’ y 75’ R. Villanueva (C), I. Piris (L), 79’ R. Hernández (C), 81’ I. Franco (L). Expulsado: 75’ R. Villanueva (C).

Libertad 3: Martín Silva; Luis Cardozo, Daniel Bocanegra (62’ A. Bareiro), Iván Piris, Diego Viera; Iván Franco, Alex Mejía, Héctor Villalba (91’ L. Abecasis), Nicolás Milesi; Sebastián Ferreira y Óscar Cardozo. DT: Ramón Díaz

Caracas 2: Jesús Flores; Bernardo Añor, Eduardo Ferreira (48’ D. Osio), Rosmel Villanueva, Carlos Rivero; Anderson Contrera (77’ J. Maldonado), Andreutti, Leonardo Flores, Robert Hernández; Alexis Blanco y Richard Celis (84’ J. Echeverría). DT: Noel Sanvicente. Rec.: G. 49.545.000 por 5.415 ingresantes. Por la misma serie, Boca de local venció a Independiente Medellín por 3 a 0.

La clasificación: Libertad 6 puntos, Boca Juniors 4, Caracas 1 y Medellín 0.