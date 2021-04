Las semis definidas en Champions

El City, con mucha suficiencia, dio vuelta el marcador de visitante ante Borussia Dortmund. Iba perdiendo con el gol de Jude Bellingham (15’).

En la complementaria, un penal muy tonto de Emre Can por un brazo extendido, le permitió al argelino Riyad Mahrez cambiar por gol a los 55’.

Con el empate, el City se hizo dueño de las acciones y Phil Foden liquidó la serie a los 75’, para que Guardiola en su cuarto intento pueda meter a los ciudadanos en semifinales de Champions por primera vez en su historia.

El miércoles 28, a las 15:00, el City visitará al PSG en el Parque de los Príncipes de París y la revancha será el miércoles 5 de mayo, a las 15:00, en el Etihad Stadium de Manchester.

Real Madrid logró neutralizar al Liverpool y de visitante igualaron 0-0, para así cerrar la serie con un claro 3-1 a su favor. El merengue enfrentará al Chelsea en semifinales, la ida el martes 27, a las 15:00, en Valdebebas y la revancha en Stamford Bridge de Londres el martes 4 de mayo, a las 15.00. La gran final será el sábado 29 de mayo a las 15:00 en el Estadio Ataturk de Estambul, Turquía.

OTRAS SEMIS. Hoy se definen los semifinalistas de la UEFA Europa League, juegan desde las 15:00: Manchester United vs. Granada, Roma vs. Ajax, Slavia Praga vs. Arsenal y Villarreal vs. Dinamo Zagreb.