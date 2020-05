Las perspectivas van por buen camino

Con el anuncio oficial por parte del Gobierno Nacional de que los entrenamientos para deportistas profesionales en forma colectiva aún no se darán en la fase 2 de la cuarentena inteligente, el calendario para la vuelta al fútbol se extiende.

En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), el doctor Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol, contó las probabilidades que se tienen –salvo imprevistos de la pandemia del Covid-19– para que la pelota vuelva a rodar.

“Ayer (jueves) el doctor (Juan Carlos) Portillo nos dio datos esperanzadores. Si se mantienen hasta ahora, podríamos poner una fecha de inicio del torneo. Nosotros llevaremos la versión final del protocolo y la propuesta (al Ministerio de Salud), con esto la parte de competencia podría iniciar en la quincena o finales de julio. A partir del 15 de junio podremos iniciar los entrenamientos grupales, y podremos jugar partidos en la segunda quincena de julio sin público”, recalcó el encargado de salud que tiene el fútbol paraguayo.

AVANCES. Con la fase 0, que inició la APF, donde se recorrieron los estadios y lugares de entrenamientos con que cuentan los planteles de Primera División.

El protocolo será abarcativo no solo para los partidos en sí, sino para los entrenamientos, es ahí que al extenderse el calendario para mediados de junio en retorno a los entrenamientos, le da mayor plazo a los clubes para adaptar sus instalaciones a los requerimientos médicos que serán dados en la reunión del próximo jueves 28 de mayo.

Además, se deberán empezar a hacer los test de PCR, para conocer el estado de salud de cada integrante de los 12 planteles de la Primera División, un total de 1200 test que se deberán utilizar con un costo aproximado de USD 1.200.000.

1.200 test PCR para detectar el Covid-19 deberán ser utilizados para controlar a los 12 planteles de Primera.

1.200.000 dólares gastarían la APF y los clubes para así asegurar las condiciones de salud de los jugadores en el retorno.

El 28, fecha claveLa reunión del Comité Ejecutivo de la APF con presidentes de todos los clubes de Primera y el Comité Médico del próximo jueves 28 de mayo será crucial.Ahí se conocerá el protocolo de bioseguridad para la vuelta al fútbol, que deberá ser aprobado para luego homologarlo con el Ministerio de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes en la brevedad posible.

Dr. Juan Portillo, MSP

MSP y APF en pro de un protocolo

El doctor Juan Carlos Portillo, viceministro de Salud, detalló el trabajo en conjunto que tienen la autoridad de salud y la APF : “Hubo una conversación con la APF, e interpretando con lo que se habló el día de ayer (jueves), es que se da esta propuesta de redacción dentro del borrador de decreto. APF viene trabajando en el relevamiento de la situación, ellos ya tienen un borrador del protocolo sanitario a aplicar, en términos general fue compartido y las dificultades que hay para implementarlas, y las garantías que como cualquier protocolo vigente”, aseguró la autoridad de salud sobre el avance del protocolo.

Pablo Silva, APF

Árbitros aguardan a luz verde final

Los árbitros están preparados para volver al igual que los futbolistas. Pablo Silva, instructor de árbitros de la APF, aseguró a ÚH que tienen previsto el plan de regreso: “Estamos planificando una fase de entrenamiento precompetencia, en virtud de eso estamos planeando hacer dos sesiones de entrenamientos en el Comité Olímpico presenciales, cuestiones técnicas las hacemos de formas virtual”.

Otro punto que la cuarentena les dio, es que la mayoría de las reuniones previas a los partidos serán todas de forma digital. “Descubrimos muchas ventajas que la tecnología nos da”, dijo Silva.

Marco Trovato denuncia presión de la APF al Ministerio de Salud

Nuevamente la red social Twitter sirvió como plataforma para exteriorizar los descontentos dirigenciales.

Así fue como Marco Trovato, presidente de Olimpia, el jueves por la noche, previo al anuncio de la fase 2 y la no vuelta a los entrenamientos grupales para el fútbol, denunció que la APF metió presión al Ministerio de Salud para retrasar el retorno a la actividad.

En sus twits (arriba) trató de inútiles y serviles a varios, apuntando a los clubes que apoyan el no retorno pronto al fútbol. Y que Olimpia volverá “más fuerte”.

Además planteó que el fútbol se encuentra “secuestrado” por la APF, ya que según Olimpia no hay diferencia entre volver ahora o más tarde a las actividades.