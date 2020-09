Las estrellas de Hollywood se toman la pequeña pantalla

Jude Law y Naomie Harris lideran la serie limitada de HBO The Third Day. En Summer, su primera parte, un hombre llamado Max es atraído hacia la misteriosa isla británica de Osea. Luego, en Winter, la madre soltera Helen llega a ese mismo paraje siniestro buscando sus propias respuestas.

También se estrena en HBO la serie We Are Who We Are (Somos quienes somos), dirigida por Luca Guadagnino.

Netflix pone hoy a disposición de sus suscriptores Criogenización: Vivir dos veces, un documental que muestra cómo los padres de la pequeña Einz decidieron colocar su cabeza y cerebro en un tanque de criogenización en un laboratorio situado en el estado de Arizona (EE.UU.).

The Devil All the Time es la película que Netflix estrena mañana, protagonizada por Robert Pattison -el próximo Batman- y Tom Holland -el actual Spiderman-.

Sarah Paulson pone rostro a la serie Ratched, que puede ser vista desde el jueves como una precuela a la icónica película de suspenso One Flew Over the Cuckoo’s Nest.

El viernes, ambientada en una nueva zona industrial a las afueras de Nueva Delhi (India), llega la película Dolly, Kitty y las estrellitas brillantes de Netflix, que narra la silenciosa transformación de dos primas que, a través de su relación de amor y odio, logran encontrar la libertad. Además, llega a las pantallas este día una nueva entrega de la exitosa serie de HBO Habla Now.