Las causas  de corrupción por la pandemia aún no tuvieron juicio

A raíz de la crisis mundial por el coronavirus, se abrieron tres causas. Una contra la ex presidenta de Petróleos Paraguayos SA (Petropar), por la compra de insumos a precios supuestamente sobrefacturados, conocida como caso agua tónica.

La segunda contra el ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo Ginard, por la compra de tapabocas, también presuntamente a precios sobrefacturados.

La última es contra Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, de la firma Insumos Médicos SA (Imedic), por la compra también de insumos chinos para la pandemia. Esta es la causa más avanzada.

recusaciones

Con respecto al proceso de Justo Ferreira y Patricia Ferreira, el juicio oral debía comenzar la semana pasada, pero el principal accionista de Imedic SA, bajo patrocinio del abogado Nicolás Fernández, recusó al Tribunal de Sentencia.

Con ello, pidió que se apartaran los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza, quienes debían juzgar al empresario, su hija Patricia Ferreira y a otros acusados.

El Ministerio Público les acusa de los presuntos delitos de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del Covid-19.

Ante la nueva recusación al Tribunal, se suspendió el juicio oral, sin que hasta el momento haya nueva fecha.

Esto, porque el Tribunal de Apelación en lo Penal, integrado por los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y José Waldir Servín, deberá estudiar la recusación planteada por la defensa del principal accionista de la firma.

Recién una vez que se resuelva la cuestión se podrá iniciar el juicio oral para los acusados. Además de los Ferreira, en esta causa afrontarán juicio el despachante Carlos Gamarra, Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta, estos últimos funcionarios de Aduanas.

PETROPAR

Por su parte, con relación al caso conocido como agua tónica, Delia Patricia Samudio, ex titular de Petropar, y su esposo José Costa Perdomo, la semana pasada recusaron por supuesta preopinión al juez de Garantías Julián López.

Con esto, lograron suspender por sexta vez la audiencia preliminar para ambos. En la misma causa están acusados Félix Marcelo Chávez, Roberto Luis Cabrera, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga.

La Fiscalía acusó a Samudio y su esposo, a más de otras personas, porque durante su administración al frente de Petropar el ente adquirió, vía excepción, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos.

Las compras hechas durante la pandemia del coronavirus, según la acusación fiscal, totalizaron a la petrolera la suma de G. 359.700.000.

Según los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, hubo lesión de confianza. Se pide elevar el caso a juicio oral, pero está trabado por la recusación, que será estudiada por el Tribunal de Apelación.

En el caso tapabocas aún no se pudo hacer la preliminar

En el caso conocido como de los tapabocas, de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), donde está procesado su ex presidente Édgar Melgarejo Ginard, aún no se realizó la audiencia preliminar, que fue suspendida en varias ocasiones.

El juez de la causa, Miguel Palacios, fijó para el próximo 4 de agosto, la importante diligencia, donde deberá estudiar la acusación del fiscal Manuel Ledesma, que acusó por supuesta lesión de confianza, por la presunta sobrefacturación de precios en la compra de tapabocas durante la pandemia por Covid-19.

Los acusados por la Fiscalía son el citado ex titular de la Dinac Édgar Melgarejo; el ex coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones Marcelo Rubén Ovelar; el ex director del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Fernando Gallardo.

Además, también deben comparecer la ex gerente administrativa de la Dinac María Luz Chamorro; el ex director financiero de Dinac Juan Carlos Turitich, y los representantes de la firma Proyectos Global SA, Katherine Pamela Toñánez y Carlos Vargas.

En el caso, la defensa alega que no existe hecho punible, teniendo en cuenta que la empresa devolvió el dinero abonado (G. 119.960.000), además de dejar para el Estado los tapabocas que habían sido adquiridos.

La Fiscalía se reafirmó hasta ahora en su acusación, lo que en la audiencia preliminar deberá ser estudiado por el juez Palacios, salvo que se presente algún pedido para suspender de nuevo la diligencia como ya ocurrió en otras ocasiones.