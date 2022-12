Las calles del centro de CDE siguen en deplorable estado

La zona sur del microcentro comercial de Ciudad del Este va cerrando el año con calles, veredas y paseo central en estado deplorable. La zona con mayor problema por falta de mantenimiento sobre la avenida Adrián Jara se extiende entre las avenidas Carlos Antonio López y Luis Maria Argaña. Es una zona sumamente transitada, además muy accidentada por lo que el raudal, en días de lluvia y tormentas, se lleva todo por delante.

No se trata de algo nuevo, esa zona siempre tuvo problemas, empezando por las obras de reordenamiento conocido como Cuarta Etapa, que se arrastra desde la administración de la destituida intendenta Sandra McLeod de Zacarías. Se realizaron roturas de asfalto para cableado que no se cerraron correctamente. La Comuna realizó trabajos de bacheo de emergencia que no resolvieron el problema y las constantes lluvias registradas, entre octubre y gran parte de noviembre, levantaron todo. Los turistas que circulan por el sector deben hacerlo con cuidado para no salir lastimados.