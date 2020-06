Este tema de la reciprocidad del perdón no solo está presente en esta bienaventuranza, sino que es recurrente en el Evangelio. ¿Y cómo podría ser de otra manera? ¡La misericordia es el corazón mismo de Dios! Jesús dice: “No juzguéis y no seréis juzgados; no condenéis y no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados”. Siempre la misma reciprocidad. Y la Carta de Santiago afirma que “la misericordia se siente superior al juicio”.

Pero sobre todo es en el Padrenuestro donde pedimos: “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Mt. 6,12); y esta petición es la única que se recoge al final: “Porque si vosotros perdonáis a los demás sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas”. (Mt. 6,14-15; cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 2838).

Asimismo en una catequesis el papa Francisco en un ciclo de catequesis sobre las bienaventuranzas en el Evangelio de San Mateo, “carta de identidad” del cristiano “porque describen el rostro y el estilo de la vida de Jesús”.

El Papa hizo notar que la montaña donde predicó Jesús, hace memoria del Monte Sinaí, donde Dios entregó a Moisés los diez mandamientos. En la montaña, sin embargo, Jesús comienza a enseñar “una nueva ley”, a saber, “ser pobres, ser mansos, ser misericordiosos”, revelando así “el camino a la felicidad”, es decir, “Su camino”.

Así, el Papa ha señalado un aspecto importante: Las Bienaventuranzas “iluminan las acciones de la vida cristiana” y revelan que “la presencia de Dios en nosotros nos hace verdaderamente felices”. En ocasiones, Dios elige caminos difíciles de entender.

“A veces no entendemos por qué nos pasan ciertas cosas”, aclaró.

