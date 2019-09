Las bibliotecas callejeras suman cerca de 40 en barrios y ciudades

Luego de aquella primera instalación en la plaza Ayolas de Lambaré, Barreto celebra el gran número de bibliotecas instaladas en menos de un año, las que hoy suman cerca de 40 en barrios y ciudades.

“El 27 de octubre del año pasado inauguramos la primera biblioteca. Cuando iniciamos la gente nos decía que esto no iba a funcionar, que iban a romper el mueble o llevar los libros. Hoy existen 36 y solamente una sufrió un atropello vandálico, y otras tres fueron vaciadas, pero eso ya lo teníamos previsto y lo volvimos a recargar”. explica.

El escritor no pensaba que la propuesta tendría tanta aceptación. Frecuentemente recibe invitaciones para las habilitaciones de las bibliotecas, ya que es un referente en el tema. “Ya no doy abasto para asistir a las inauguraciones. Tan solo la semana pasada se habilitaron cinco. No había dimensionado que esto iba a crecer tanto”, remarca.

SOLIDARIDAD. Barreto refiere que la biblioteca atacada en Lambaré, hace unas semanas, en vez de afectar los ánimos, generó un efecto contrario, despertando la solidaridad de la gente, incluso de aquella que desconocía la propuesta.

“La gente nos llama y expresa su solidaridad con nosotros. Ninguno llamó para decir que aquello estaba mal, nos decían que iban a colaborar libros para que eso se renueve”, comenta el promotor, al tiempo de subrayar que el aporte de la iniciativa, además de fomentar la cultura a través de la lectura, es “una forma de enseñar que hay que cuidar la cosa pública”, señala.

Barreto destaca el respaldo que recibe de las personas que acuden a los buzones, en las que se encuentra su número de contacto, lo que permite una comunicación con los lectores, quienes comentan sobre el estado del espacio e incluso cuando agregan los libros. “El cuidado depende de cada uno de nosotros”, recuerda.



Algunas bibliotecas



Asunción

Barrio Herrera (Coronel Cabrera y Antolín Irala).



Lambaré

Plaza Juan de Ayolas. (Avda. Cacique Lambaré)



Ypacaraí

Frente a la vieja estación de tren.



Villeta

La estructura está ubicada frente al museo Rubén Bareiro Saguier.



Piribebuy

En la Plaza de los Héroes.



Quyquyhó

Frente a casa colonial de la familia Bareiro.



Coronel Oviedo

Frente al colegio Manuel Ortiz Guerrero.



Contacto:

Aníbal Barreto

(0986) 700-314.