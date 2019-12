Lamentan otro año sin logro de apoyo real a las mipymes

Indicó que a lo largo del año se realizaron muchas jornadas de capacitación a través del Viceministerio de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio, de la Unión Industrial Paraguaya y del Ministerio del Trabajo, pero “en realidad solamente para sacarse fotos porque ayudas reciben unas pocas empresas, cuando en realidad hay 254.000 mipymes que están trabajando”.

Puntualizó que debería ponerse en vigencia una política pública para todos. “Nosotros estamos cansados de capacitaciones. Lo que queremos es que hayan políticas y uno pueda ir a la INÁN con su cédula mipymes a la o Dinavisa y tener celeridad sin mayores costos. Dinavisa y el Ministerio del Trabajo están ayudando. Con el IPS no hay ningún beneficio para las mipymes y en la Municipalidad ni saben qué son las mipymes”, cuestionó.

Imlach apuntó que todas las instituciones deberían ponerse de acuerdo para hablar el mismo lenguaje para bajar la línea y dar beneficios que necesitan las mipymes.

“Nosotros, por ejemplo, no tenemos ingreso en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Presentamos veinte carpetas y una sola se aprobó. La ley de Fondos de Garantías no existe y si no facturás más de cien millones de guaraníes no tenés acceso del crédito. Ni un banco te da crédito si sos emprendedor y la gente se ve obligada a recurrir a usureros”, lamentó.

COOPERATIVA. La presidenta de Asomipymes dijo que, ante esta situación adversa, decidieron formar una cooperativa del sector. “En enero vamos a tener nuestra primera charla y nuestra cooperativa será al estilo de los menonitas, multiactiva y de ahorro y crédito. Vamos a empezar de a poco y buscar la forma de que la gente acceda a tener el crédito que necesita”, enfatizó.

Reiteró que en el balance del año resaltan más los actos “para sacar la foto”, salvo excepciones de ayuda real como la brindada por el Ministerio del Trabajo y el Viceministerio Mipymes.

Indicó que lo de la UIP con los recursos de la Itaipú más bien son para capacitar a veinte o cuarenta empresas. Dijo que a ciertas empresas se les compró maquinarias para producir, pero, si no hay crédito para comprar materia prima necesaria para producir, de nada sirven.

Subrayó que continúa siendo muy complicada en la realidad la formalización de las empresas debido a la burocracia y largos trámites.