“Lamentamos tanta corrupción cuando precisamos tranquilidad”

El coronavirus (Covid-19) desnudó no solo las falencias del sistema de salud pública, sino que acentúo la corrupción en el Estado, en cuanto a la administración de los recursos públicos para fortalecer los hospitales, sostiene la doctora Gloria Meza, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. La reconocida neuróloga y defensora de los derechos laborales del personal de blanco, con voz firme, denuncia que en plena pandemia del coronavirus deben sacar dinero de sus bolsillos para comprar los equipos de protección personal para hacer frente a la atención médica en la trinchera del sector público. Estrés, cansancio, incertidumbre son sentimientos que ya abruman a los médicos que están en vigilia ante un panorama de colapso en los servicios de salud. Cada vez se flexibiliza más el aislamiento social, pero los hospitales públicos aún no están equipados de manera adecuada para dar cobertura en casos de brote comunitario del coronavirus. Mientras, los médicos analizan hacer brazos caídos si no hay garantías para trabajar. Al frente del Círculo Paraguayo de Médicos, la doctora Meza analiza de manera crítica y punzante la gestión del Ministerio de Salud Pública (MSP), que debería ser un aliado y no un enemigo en esta pandemia, sostiene. La neuróloga no titubea para denunciar las falencias que persisten en el sistema de salud pública y que ni la pandemia del Covid-19 está pudiendo contra la corrupción. “Hay una manera de ningunear a los médicos, no sé qué piensan, ni cómo piensan, a mí me parece que son nuestros enemigos”.

–¿Qué falencias del sistema de salud del país pone en evidencia la pandemia del coronavirus?

–Desde un inicio, los médicos estábamos preocupados porque no teníamos los equipos de protección personal para enfrentar a esta epidemia del coronavirus. En principio, el Círculo Paraguayo de Médicos adquirió algunos equipamientos, que repartió entre algunos de sus asociados, pero fueron insuficientes. Cuando quisimos comprar más ya no hubo caso porque la demanda ya era mucha y en nuestro mercado había poco. Como nosotros sabíamos que el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo las negociaciones para obtener eso, entonces estábamos diciendo que íbamos a aguantar un poco con lo poco que teníamos y con algunas donaciones de la gente muy bien intencionada, con confecciones hechas en el país. Nosotros comprábamos y teníamos donaciones. Hasta ahora estamos recibiendo donaciones para nuestros asociados.

–¿Los equipos de protección personal que compran son de calidad?

–El tema es que estos equipamientos tienen que tener unas características técnicas muy especiales para que tengan la calidad de no ser atravesados por las partículas (del virus) que nos pueden afectar. Sabemos que en otros países, como por ejemplo en España, ellos comenzaron a utilizar unos equipamientos que trajeron de China y no tenían las características de filtros necesarios, que tienen que ser del 95%. Eran de una calidad diferente, entonces 1.400 médicos españoles se contagiaron al inicio de la epidemia porque a ellos les tomó de sorpresa, no tuvieron cuarentena y hubo un contagio comunitario rápido.

–Con el rechazo de los insumos por parte de Salud, ¿el sector está preocupado ante un eventual brote de la enfermedad?

–Ese es el tema ahora. Estábamos contentos con la cuarentena porque eso nos daba la posibilidad no solamente de conseguir los equipamientos que necesitábamos, sino de tener la experiencia de otros países de cómo estaban manejando el tema y cuál era el mejor manejo para hacerlo nosotros acá en el país. Pero estamos llegando a más de 70 días del inicio de la epidemia en nuestro país y seguimos sin tener el equipamiento necesario para protegernos del virus. Todo lo que tenemos es insuficiente y no es de la calidad que tiene que ser, que nosotros hemos comprado. Lo que viene del Ministerio de Salud, el cargamento, fue rechazado. Así que ahora parece que se van a hacer otros pedidos, pero eso va a tardar.

–¿Cómo ve el panorama en las siguientes semanas con la flexibilización de la cuarentena?

–Nosotros ya estamos haciendo una liberación de la cuarentena. Lo que significa que probablemente van a aparecer los contagios a nivel comunitario, no sabemos todavía, esperemos que no porque todos están concentrados en los albergues, pero tenemos la sospecha de que como ocurrió en otros países que existen portadores sanos y esos son los que pueden contaminar a la comunidad. Entonces, estamos muy preocupados porque no tenemos equipamiento, no sabemos ahora cuándo vamos a tener porque probablemente si se inician las negociaciones de aquí a quince días llegue algo.

Todo lo que llega (los insumos y equipos médicos) es insuficiente y todo lo que llega no es de calidad.

–El escenario no es favorable para el personal de blanco. En ese sentido, ¿cómo afrontarán la atención en el sector público?

–Estamos hace 70 días con una angustia, con una tensión y con una actividad laboral que nos afecta muchísimo en nuestra salud, no solo física, sino también mental. Estamos cansados, estamos agotados, no por el trabajo, sino por la circunstancia que estamos viviendo: ya va a venir, ya va a venir y no viene nunca. (La doctora Gloria Meza se refiere al pico máximo de casos de coronavirus, que se puede registrar en el país, y que puede colapsar y sobrepasar la atención en los hospitales, a la cual se suman las muertes por el virus. Un negro panorama que se vive en otros países del mundo).

–Con este panorama de angustia y sin equipos, ¿qué exigen al Ministerio de Salud Pública?

–Los médicos necesitamos tranquilidad. Necesitamos la seguridad de que nuestras autoridades están haciendo lo que corresponde para asegurar nuestra salud tanto física como mental, pero eso es lo que no estamos viendo. Estamos viendo que existe un gran manejo de la corrupción en nuestras administraciones públicas que está afectando a toda esta situación de la pandemia del coronavirus que deberíamos haber solucionado desde un inicio.

–Si ocurre un brote en las siguientes semanas en el país, ¿cómo prevén protegerse para no contagiarse de coronavirus?

–No solamente los médicos, están los infectólogos, los neurólogos, los otorrinos que también ven casos de tos, casos de la garganta, ellos desde un inicio deberían haber estado con el mayor equipamiento de protección personal con calidad y seguridad. Ellos no tienen (actualmente). Estamos teniendo los simples tapabocas quirúrgicos, que realmente son para la comunidad en general, no son para el médico. Eso puede usar la gente para ir al supermercado. Solamente es para no emitir aerosoles, pero nosotros los médicos tenemos que tener algo mucho más seguro. (Como las máscaras N95, que filtran hasta el 95% de las partículas aéreas y son recomendadas por organismos internacionales para la protección personal de médicos).

–¿Qué se evidencia con la pandemia del Covid-19 en el sistema de salud público?

–La corrupción es lo que estamos viendo ahora. Nosotros no pensábamos que tan fácilmente iban a manejarse las cosas así de forma corrupta, como se está manejando ahora. (Hay denuncias de supuestos negociados en la compra de insumos). Por un lado, estamos despertando ante esta situación. Lamentamos mucho que ocurra esto justo cuando nosotros necesitamos de mayor tranquilidad y de mayor seguridad.

–¿Qué van a hacer si no se compran a tiempo los equipos de protección personal?

–Mientras tanto, vamos a seguir comprando los equipos de protección personal. Nosotros pensábamos que ya íbamos a tener algo más efectivo. Vamos a seguir comprando. No sé si todos (los médicos) van a hacer. Hay mucha gente que está diciendo: yo no voy a volver al hospital porque no tengo la seguridad que puedo volver sano y salvo a mi casa después de cada jornada. Entonces, como el gremio médico es insuficiente para la cantidad de población que tenemos en el país, luego con la baja de algunos médicos que ya tuvieron contacto y están en cuarentena por el coronavirus, que hay más o menos 28 o 30, y hay otros que no van a ir porque su salario no compensa el riesgo que pueden tener ante la pandemia. Entonces, vamos a ser cada vez más pocos los que vamos a asistir a los hospitales.

–¿Cuáles son otras preocupaciones del sector durante esta pandemia?

–Se está contratando ahora a los profesionales que no tienen la calificación necesaria porque son probablemente médicos que han salido de universidades privadas de frontera, que no tienen ninguna calificación de calidad en la parte de la docencia. Esos son los que ahora van a ser contratados para que le atiendan a toda la población. Vamos a tener entre nosotros a gente no calificada que van a tener que atender a la gente. Esa es otra preocupación. Mañana van a comenzar a calificar nuestra actuación como deficiente. Sin embargo, nosotros no somos los que estamos manejando el tema. Entonces, van a decir: los médicos luego no saben nada. No son los médicos, es que se está manipulando todo a favor de situaciones que no califican como buenas.

–¿Qué opina con relación a la intención de contratar a médicos cubanos para asistir durante un brote del Covid-19?

–También es la misma cosa. Según los comentarios que tenemos de otros países que los han recibido, no tienen la calificación suficiente. Además, nosotros en el Círculo Paraguayo de Médicos, para certificar a un especialista, por ejemplo, se le hace rendir delante de sus pares. En ningún país de Latinoamérica, dos o tres personas pueden certificar a un especialista, tienen que ser sus pares, delante de sus pares tienen que rendir y ellos les tienen que calificar. No le puede calificar un abogado o una licenciada en administración de empresas o algo así, que puede ser que el Ministerio de Salud quiera hacer eso para certificarles a los médicos que no tienen la calidad necesaria. Eso lo venimos denunciando desde el inicio de las habilitaciones de las universidades privadas con facultades de medicina, que tenemos 18 en el país que arrojan 8.000 médicos al año. Entonces, esos son los médicos que van a estar a cargo de la salud de la población. Eso duele muchísimo, que nuestras autoridades no estén tomando las medidas necesarias como para que no califique ningún profesional que no esté bien preparado.

–¿El Ministerio de Salud les presentó alguna propuesta de compensación?

–Ninguna. Nosotros hemos apoyado cuando ellos (el Ministerio de Salud Pública) iniciaron las medidas de la cuarentena, pero ahora vemos que nos van a mandar, ahora nos están haciendo sufrir y nos van a hacer sufrir sin pestañear.

–¿Cuál es el pedido del sector?

–Nosotros seguimos denunciando que van a ser tratados por médicos no calificados y por médicos que inclusive pueden estar ya contagiados y no lo sepan. (Es decir, aquellos asintomáticos, que no presentan síntomas pero que pueden contagiar el coronavirus). Nosotros vamos a seguir trabajando. Ni siquiera el test que nosotros estamos pidiendo que se nos haga cada 15 días no nos hacen a nosotros, se van y les hacen a los de Essap (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay) que no tienen contacto con pacientes con tos o fiebre. Por eso te digo, hay una manera de ningunear a los médicos no sé qué piensan, ni cómo piensan, ni cómo manejan el sistema, pero a mí me parece que son nuestros enemigos.

–¿Qué opina con relación a la flexibilización de la cuarentena?

–Nosotros sabemos que la gente que pasa hambre y que tiene desnutrición también tiene las defensas bajas, pero nosotros tampoco queremos que el pueblo esté hambriento y desnutrido. Nosotros no vemos con malos ojos que ellos salgan a trabajar y nutrirse un poco. Pero las condiciones en que nosotros vamos a recibir a los pacientes probablemente, pero no sabemos cómo se va a comportar. En otros países se comportó rápidamente, hubo contagio comunitario y rápidamente se llenaron los hospitales. Eso es lo que nos angustia, nos angustia porque no sabemos cómo va a pasar, no sabemos qué vamos a tener, no sabemos cómo vamos a tratar porque no hay aún tratamiento que sea efectivo. Estamos con una angustia tremenda.

–Aparte de asegurar los insumos a los médicos, ¿qué se debe mejorar en el sistema de salud pública urgentemente para dar respuesta a un brote?

–Aparte de asegurar los insumos se debe erradicar la corrupción que malogra todo el presupuesto de Salud. Se debe también velar por la preparación de calidad de los estudiantes de medicina.